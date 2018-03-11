ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11476







Отправлено: - 14:17 Цитата: drakon:

И самое главное-

никто их за террористов - не считает.



Виктор, но самом то деле это реально террористы.

называть это непогодой или террорестическим актом-

это власти решают.

но реально то это террористы.

как и насильники из сирии. которые насилуют коренных немцев.

думаю не открыл для тебя ничего нового.

немцы изначально в Германии закрыты.

ты это знаешь.

"Я" - знак как на стоянке для инвалидов=по три метра в обе стороны.

поэтому реально люди не в Германиии , которым жизнь в мире интересна,

знают намного больше о вашей изнанке, чем вы,живущие там.