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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.03.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И самое главное-
никто их за террористов - не считает.


Виктор, но самом то деле это реально террористы.
называть это непогодой или террорестическим актом-
это власти решают.
но реально то это террористы.
как и насильники из сирии. которые насилуют коренных немцев.
думаю не открыл для тебя ничего нового.
немцы изначально в Германии закрыты.
ты это знаешь.
"Я" - знак как на стоянке для инвалидов=по три метра в обе стороны.
поэтому реально люди не в Германиии , которым жизнь в мире интересна,
знают намного больше о вашей изнанке, чем вы,живущие там.
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