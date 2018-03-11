Кустанаец 2 Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на... #2







Отправлено: - 13:57 Сразу вспоминаю фанфары, звучавшие когда израильские умники ставили нам "ну очень умные"фермы! Через очень небольшое время эти "умнофермы" были выставлены на торги и дооолго там продавались! Но все были довольны! Деньги то "освоили"! Затем были бурение, самолетами доставленные из-за морей окиянов! Сколько их тут протянула свои позолоченные копыта уже? Сказать сложно,так как статистика засекречена. Но писать о надежен среди сих "туристок" запрещено! Теперь очередное вливание бабла! Чипы увеличатся надои. ..... Там хоть спецы есть? Надои и тем более яйценосеость не чипы обеспечивают ! А вот себестоимость вырастет! Ну и цена! Сделав нашу продукцию еще более неконкурентной

И открыв за наши же деньги двери для забугорного товара!. Я не знаю, куда возят наших "агроспецов" за рубежом....но при самостоятельном посещении ферм в Германии и Англии обратил внимание на обилие очень старой техники . Тракторам лет по 30! Даже без кабин есть! Спрашиваю -в где новье! Смеются, говорят тогда себестоимость в разы вырастет! ..... у нас странная экономика.....