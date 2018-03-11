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§ NG.kz
Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на сколько высокие технологии повысят удои
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31768
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.03.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В регионе, выбранном в Казахстане пилотным по цифровизации АПК, определены предприятия, которые будут продвигать новые технологии. Их 8, они действуют не только в сфере производства сельхозпродукции, но и в перерабатывающем секторе.
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* 112
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10012
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Легче наверно буренок на мясо сдать, чем платить по 132 тысячи евро какой то кампании за смартфон камеру..
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Кустанаец 2
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...




Отправлено: 11.03.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу вспоминаю фанфары, звучавшие когда израильские умники ставили нам "ну очень умные"фермы! Через очень небольшое время эти "умнофермы" были выставлены на торги и дооолго там продавались! Но все были довольны! Деньги то "освоили"! Затем были бурение, самолетами доставленные из-за морей окиянов! Сколько их тут протянула свои позолоченные копыта уже? Сказать сложно,так как статистика засекречена. Но писать о надежен среди сих "туристок" запрещено! Теперь очередное вливание бабла! Чипы увеличатся надои. ..... Там хоть спецы есть? Надои и тем более яйценосеость не чипы обеспечивают ! А вот себестоимость вырастет! Ну и цена! Сделав нашу продукцию еще более неконкурентной
И открыв за наши же деньги двери для забугорного товара!. Я не знаю, куда возят наших "агроспецов" за рубежом....но при самостоятельном посещении ферм в Германии и Англии обратил внимание на обилие очень старой техники . Тракторам лет по 30! Даже без кабин есть! Спрашиваю -в где новье! Смеются, говорят тогда себестоимость в разы вырастет! ..... у нас странная экономика.....

* drakon
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.03.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

сокращению затрат на кормовую базу и ветеринарные мероприятия.

Вот,что - значит "Цифра". Скоро коров ваще не
надо будет кормить,лечить. Молоко - польётся Рекой... :lol: :oops: :-o
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