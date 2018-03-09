Цитата: Добринцофф:

Давай по существу,русская приставка ЗА в названии Затобольск мешает жить и развиваться или нет?

А это всего лишь более или менее внятная причина объяснить неофициальную государственную деколонизацию... 25 лет не ели не пили, все искали зацепку... Вот в Семипалатинске раньше дотумкали урезав название до ничего не обозначающего слова Семей.... ну так же проще)))

Хотя данное когда-то, единственное официальное название (не брать в расчёт устные мифы дежурных историков), на то и НАЗВАНИЕ, чтобы быть таким. Да, его можно в переводе орфографически приблизить к данному названию, но не менять в корне.