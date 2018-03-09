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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31768
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10409
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.03.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
Давайте по существу : вам это мешает жить
или нет ?

Это вопрос не из разряда правовых. Что значит - мешает жить или нет? Давайте в следующий раз ограничим право голосования - ачо, жить мешает что ли?
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§ Добринцофф
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5876
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.03.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
Господа, вы отклонились от темы о всеобщем переименовании всего и вся. Давайте по существу : вам это мешает жить
или нет ?

Давай по существу,русская приставка ЗА в названии Затобольск мешает жить и развиваться или нет?
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7310
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.03.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
Давайте по существу : вам это мешает жить
или нет ?


Кстати, любимая у нас, классическая подмена понятий: предлагают оправдываться, почему ты против изменений, не приводя никаких аргументов в их пользу.

Не сломалось - не чини.
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§ КГСПС
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.03.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еврей:
Уже сейчас нехватка инженеров, врачей и учителей идёт на тысячи.

И в самом деле на сайте отдела занятости по Рудному очень много вакансий ССГПО именно по ИТР. Про врачей и учителей вообще молчу.
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362
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Давай по существу,русская приставка ЗА в названии Затобольск мешает жить и развиваться или нет?

Так это же бывший районы центр, Тобыл это будет город спутник, это что бы потом путаницы не было, а на счет других переименовании инициатива жителей этих поселении, разве они не имеют право? Они то же граждане этой страны и имеют полное право как называть свое поселение им там жить, а на счет сохранении истории все будет сохранено есть у нас ученые историки они и расскажут подрастающему поколению о прошлом Костанае.

362
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Еврей:
Уже сейчас нехватка инженеров, врачей и учителей идёт на тысячи.

И в самом деле на сайте отдела занятости по Рудному очень много вакансий ССГПО именно по ИТР. Про врачей и учителей вообще молчу.

У нас только одна категория населения переживают за кадры, правительство молчит и делает дела, молчит 85 -95% основного населения, а эти переживают, за дороги, за переименование населенных пунктов, за качество дорог, за коррупцию, за язык, а остальные 85% работают зарабатывают деньги, делают карьеру, реально своими руками строят государство для себя для своих детей, а вот эти переживают, конечно такие то же нужны которые просто переживают.

Мнение
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно нам надо в НАТО!!!

ваще
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
а на счет других переименовании инициатива жителей этих поселении, разве они не имеют право?


чушь. полная чушь. человек заклинен что он титульной еации.
переубедить его невозможно.
законы логики, понимания истории, тут не работают.
где " жителей этих поселении ", почему они не требуют улучшения жизни народа,
новых рабочих мест, отмены всяких медстрахов, где деньги улетают в бездоннубю яму?
почему они требуют обеспечить будущее своих детей?
остановись уж земляк,а то сразу ассоциации возникают нехорошии.
долбишь, долбишь один гвоздь в крышку . только забить не можешь.

ваще
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 14:36
Комментарий удален модератором.

* yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5151
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.03.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
а на счет сохранении истории все будет сохранено есть у нас ученые историки они и расскажут подрастающему поколению о прошлом Костанае.

ой бай не смешите... придворные дежурные "историки", причем зачастую к городу отношения не имеющие, сочиняют небылицы в угоду понаехавшим временщикам, которые понятия не имеют про историю Кустаная и области. Выдумывая на ходу про куталапы с сосновыми лесами и кустанбаев выдают из себя не историков, а артистов из тамаша-шоу.
Ведь нынешний понаехавший люд не должен быть обременен знаниями истории населенного пункта, в котором им чуть-чуть осталось до всеобщего обещанного "нурлыкуна". Вот токо смена вывески не приблизит их этому щастливому моменту... но кого это волнует...
Профайл

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 14:45
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 14:46
Комментарий проходит проверку.

* yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5151
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.03.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Давай по существу,русская приставка ЗА в названии Затобольск мешает жить и развиваться или нет?

А это всего лишь более или менее внятная причина объяснить неофициальную государственную деколонизацию... 25 лет не ели не пили, все искали зацепку... Вот в Семипалатинске раньше дотумкали урезав название до ничего не обозначающего слова Семей.... ну так же проще)))
Хотя данное когда-то, единственное официальное название (не брать в расчёт устные мифы дежурных историков), на то и НАЗВАНИЕ, чтобы быть таким. Да, его можно в переводе орфографически приблизить к данному названию, но не менять в корне.
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Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 14:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 14:50
Комментарий проходит проверку.
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