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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.03.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Синий туман.

Да ты не ток смышлёный, но ещё и догадливый :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.03.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у на зима. минус 12. снег идет. о чем ты?
а что воду пить нельзя?
мало воды там у вас?

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.03.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто не спрятался.я иду искать.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.03.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и он встал и сказал.
но никто не знал. почему.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.03.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
и он встал и сказал.но никто не знал. почему.

Наверное потому что встал и сказал! :-x
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
а что воду пить нельзя?

Можно,даже не кипячённую, с крана.
Коричневой - ниразу - не видел... :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут та как. вот вы проснулись.не пьете,похмелья нет. сьели яйцо.
включили комр, форум, обед, суп -пакет, по округе проход,
ужин- рыбка, форум, сон.
ничего не имею против. все нормально.живем

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.03.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парковка,на ЖД вокзале, в деревне Аshausen.

Чего они тут собрались? Наверное- ученияю
С утра в деревне сирена "выла"... :lol: :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.03.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где свет? кто знает?

Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.03.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Апять.
Germany is sick of Merkel and what she has done! Another anti-Merkel protest in Mönchengladbach today.(вчера если быть точнее)
8-) Цитата:

гость :
где свет?

в конце тоннеля..

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.03.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Germany ! Another anti-Merkel protest in Mönchen вчера если быть точнее)

Директор,ты удивил только сам-себя.Тут эти - протесты,
день - через день. И против Меркель и против Трампа и
против Обамы - были. Демократия - патамушта...
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость :
где свет? кто знает?

Цитата:
Директор Пляжа:
в конце тоннеля..

Вы,обыкновенный переход через улицу построить-
не можете,ни надземный,ни подземный.
Какой вам свет? В каком тоннеле?... :lol: :lol: :lol:
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Директор Пляжа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.03.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
патамушта

Ты об этом не рассказываешь..
Я не удивился, я знаю, читаю, общаюсь, друзья и родня по всему миру.
Цитата:
drakon:
В каком тоннеле?

В 2030 или 2050.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.03.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты об этом не рассказываешь..

А чего рассказывать то? Это - обычное дело.
Для Демократической Страны. И самое главное-
никто их за террористов - не считает.
И никто Бабушку с Пачкой Чая,в пакете-
задерживать - не будет. Кстати как Бабушка?
Уже освободили? Вот об этом - пиши... :lol: :lol:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.03.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
В 2030 или 2050.

Жаль,но многие из НАС, работников этого
форума,не увидят этот свет в тоннеле,
даже и сам тоннель... :lol: :lol:
И начало - его строительства... :-o :-o
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