Цитата: Директор Пляжа:

Ты об этом не рассказываешь..

А чего рассказывать то? Это - обычное дело.

Для Демократической Страны. И самое главное-

никто их за террористов - не считает.

И никто Бабушку с Пачкой Чая,в пакете-

задерживать - не будет. Кстати как Бабушка?

Уже освободили? Вот об этом - пиши...