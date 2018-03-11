Читатель 1 Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену... #2







Отправлено: - 11:57 А не надо 10-го "ломиться", надо подождать пока информация дойдёт по инстанциям))) Как запрет на границе снять на выезд - так не день и не неделя проходит (а тут день в день и ещё возмущаются)