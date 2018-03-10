Цитата: 112:

Человек занимается хобби, а не капитализьмом..

Выстрелит если, будут и деньги, но в будущем..

О как, спрыгнул с темы неудержимого выхода на прибыльность авто на хобби. Филантроп, кря. Тебе не в первой. Цитата: 112:

Выстрелит если, будут и деньги, но в будущем..

Ты читал вообще написанное? У него уже капитализация больше чем у Форда, скоько ему надо денег для "выстрелов". Хехе. Мароди выстрелил и не раз и не два. Лох не вымрет, да и поддержка у него есть от тех кто в доле.