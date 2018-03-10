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§ NG.kz
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31764
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час). В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.
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* 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 10002
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 миллиард..
Много это или мало?
Даже у нашего самого могущественного в Форбсе 3 с копейками миллиарда..
Раздает деньги под проценты..
Он и Макс..
Разница есть?
А казактел как брал по 2 процента только за то что ему платишь?
И Макс или Маск, хочет бесплатно дать нам интернет, этот великий народ, Американцы..
У него в совокупности бизнес, в совокупности всего..
Пусть что то убыточно, но что то и делает прибыль..
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Директор Пляжа
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 22:00
Комментарий удален модератором.

Серж
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Человек занимается хобби, а не капитализьмом..
Выстрелит если, будут и деньги, но в будущем..

О как, спрыгнул с темы неудержимого выхода на прибыльность авто на хобби. Филантроп, кря. Тебе не в первой. Цитата:
112:
Выстрелит если, будут и деньги, но в будущем..

Ты читал вообще написанное? У него уже капитализация больше чем у Форда, скоько ему надо денег для "выстрелов". Хехе. Мароди выстрелил и не раз и не два. Лох не вымрет, да и поддержка у него есть от тех кто в доле.

Серж
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 23:47
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 10002
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
него уже капитализация больше чем у Форд

Тогда с чего ты насочинял что он убыточен и нищ?
Я так вообще о нем ничего не знал и не читал, просто попались пару статеек на глаза..
Ну так и скажи сразу, что был ты не прав..
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§ Макарыч
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 11.03.18 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем под землей прозрачный корпус? Пейзажами любоваться?
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§ AR
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 11.03.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не правда.
Он не показывал концепт подземного скоростного электробуса. Если бы на месте этого автобуса на картинке был автомобиль, мопед или человек на коне, то смысл этой новости бы не изменился.
Маск написал, что приоритеты его компании сместились с машин на пешеходов и велосипедистов. Вот и вся новость.
Идея тоннелей, как транспортной системы лежит в основе компании Маска. Средства передвижения внутри тоннелей - поды (pods). Как раз на эти поды вы можете поместить что угодно машины, автобусы, грузовики или остановку полную людей, которая передвигается под землей подобно вагону метро.
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Гость
Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 11.03.18 - 10:20
Комментарий проходит проверку.

§ AR
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 11.03.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивляет реакция форумчан. Зачем во всём видеть негатив? Откуда эти недоверие и подозрительность ко всему новому?
Элон Маск один из величайших визионеров современности. Такие люди, как Маск двигают человечество вперед, меняют мир в котором мы живем.
Тесла не была первой электрической машиной, но именно с момента появления Теслы начался обратный отчет для машин на бензиновом двигателе. Тесла, нравится она кому-то или нет, является эталоном с которым все сравнивают выходящие на рынок новые электромобили. И эту машину создал Маск. С нуля.
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