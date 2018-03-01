Цитата: Софи не Лорен:

P.S. Ребята, давайте жить дружно! Хорошие и плохие люди есть везде, так давайте же будем первыми. С любовью к вам, гарна дівчина:)

Давайте жить дружно! А кто нам друг,а кто нам враг мы сами ведь знаем,так ведь?!