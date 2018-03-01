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§ NG.kz
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31764
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во Львове возникает безумное детское желание стать... Гулливером, которому под силу поднять и повертеть в руках прямоугольную старинную ратушу или огромный зеленый купол Доминиканского собора. Но больше всего хочется разобрать на детали созданные 100 с лишним лет назад львовские трамвайчики вместе с рельсами, чтобы понять, в чем секрет их прелести.
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рудничанин
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 11.03.18 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
только больные , которые не дружат, пишут в час ночи на форуме.
зная что в пустоту.

Народный контроль
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 11.03.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Софи не Лорен:
P.S. Ребята, давайте жить дружно! Хорошие и плохие люди есть везде, так давайте же будем первыми. С любовью к вам, гарна дівчина:)

Давайте жить дружно! А кто нам друг,а кто нам враг мы сами ведь знаем,так ведь?!

§ Victor Yang
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10408
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.03.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
начитавшись Ютьюба

Это нужно отлить в граните!(с) :lol:
Профайл

Народный контроль
Re: Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 11.03.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украина, Казахстан с тобой!Я за Мир и Дружбу между народами!

Гость
Львов: архитектурный, пряничный, смачный




Отправлено: 11.03.18 - 10:12
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