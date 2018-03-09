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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31764
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Почему некоторым можно сто раз на день переименовывать Петербург в Петроград , потом в Ленинград


Аналогии притянуты за уши.

123
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы берете только определенный временной период чья земля, была ссср, до этого еще чья то была, а до ваших дедов тут другие люди были!!! Я гражданин Казахстана и не казах по национальности, НО прав у меня тут не меньше чем у ЛЮБОГО КАЗАХА! Предки мои, человек разумный, жили здесь до того как национальность придумали! Земля наш ОБЩИЙ ДОМ, не будте глупцами одни и другие

123
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 09:23
Комментарий удален модератором.

123
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тебя несет друг не в ту сторону, ты такой же недалекий русский, как и некоторые казахи тут, не забывайте, что в первую очередь не нация, а человечность! А вы заладили у кого прав больше у казахов или русских, у каждого у кого паспорт Казахстана прав одинаково, это и президент говорит, а некоторые по своему воспринимают, у кого бомбит на национальной почве..а такие статьи где серятся на национальной почве, читаю комментарии жителей и сердце кровью обливается.. к чему может это привести через время из за глупости людей.. к кто то просто преследует свои цели, даже не в Казахстане.. мы (граждане) инструмент, нам нужно информацию правильную давать, а стадо(народ) само себя загонит в гавно под красивыми лозунгами!!!

123
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или получая тут зарплату, в одной из самых богатых нефтью, газом стран с небольшим населением.. у кого то еще есть илюзия что наконец государство стало что то делать в ваших интересах??? Вам могут кинуть только кость! Чтоб вы ее мусолили и ручали на других.. и цели реальные у всего происходящего совсем не те о которых говорят и одни и другие, а совсем другие ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ!!! и точка..с населением нужно провести определенные манипуляции чтоб достич определенных целей.. цели и действия могут казаться вообще не связанными.. и как правило итерес населения не на приоритетных позициях. Но если слеп, можешь питать иллюзии о том что для вас что то делают. Положительные для населения бывают только побочные эфекты от каких то решений, когда кто то дотигает своей цели, а за одно пару крох людям упадет, так вот для общества публично ради этих крох все и затевалось, какие мы молодцы, а на самом деле булка хлеба уехала ради которой все это было.

123
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне интересно задать некоторым людям вопрос, Какая национальность находилась на этих землях после мамонтов??? Казахи или Русские??? Может кто нибудь ответить??? Ну или какая нация первая обосновалась на этих землях с момента образования земли??? Вот и молчите со своими национальностями и одни и другие.. читать вас тошно уже

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 10:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 10:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 11.03.18 - 10:38
Комментарий проходит проверку.

* 112
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10002
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 10:38
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