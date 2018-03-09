123 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия #184







Отправлено: - 09:47 Или получая тут зарплату, в одной из самых богатых нефтью, газом стран с небольшим населением.. у кого то еще есть илюзия что наконец государство стало что то делать в ваших интересах??? Вам могут кинуть только кость! Чтоб вы ее мусолили и ручали на других.. и цели реальные у всего происходящего совсем не те о которых говорят и одни и другие, а совсем другие ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ!!! и точка..с населением нужно провести определенные манипуляции чтоб достич определенных целей.. цели и действия могут казаться вообще не связанными.. и как правило итерес населения не на приоритетных позициях. Но если слеп, можешь питать иллюзии о том что для вас что то делают. Положительные для населения бывают только побочные эфекты от каких то решений, когда кто то дотигает своей цели, а за одно пару крох людям упадет, так вот для общества публично ради этих крох все и затевалось, какие мы молодцы, а на самом деле булка хлеба уехала ради которой все это было.