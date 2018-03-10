кустанаец 1 Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах #66







Отправлено: - 08:59 Учиться в польше это даже не смешно , а горько слышать. Это когда польша стала серьезной страной с высокими технологиями ? Может пока я находился в казахстане, что то там изменилось ? Ну ладно с нашим казахстанским образованием , наши дипломы только на стенку вешать и в тех местах , чтобы никто их не видел, но польский точно ничем не лучше . Приезжайте к нам в Баварию, здесь много из Украины и Беларуссии учатся , казахстанцев к сожалению нет