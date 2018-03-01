Цитата: 112:

Египтяне хороший народ?По мне так нет..Но История их великая, как и раннее их предки, их чудо света не обсуждается, грязно там или жарко, просто оно есть..И потому ежегодно туда едут десятки, сотни миллионов туристов со всего света..Они едут обсуждать не народ, они едут восхищаться этим народом, которого кстати тоже добили войны с соседями..







Если бы ты хоть немного чему-нибудь учился, ты бы знал, что население, которое сейчас живет на территории Египта, имеет очень небольшое отношение к его тысячелетней истории, также как и турки к истории территории полуострова Малой Азии.



И еще вот это. Как раз про тебя и тебе подобных.





Итак, вы утверждаете, что вы из 2017 года, а вовсе не еретик и не сумасшедший и вас не надо жечь на костре.

- Д-да.

- Ну, что же. Предположим я вам верю, но вот все остальные отцы инквизиторы - нет. Но, ведь не так уж сложно проверить ваше утверждение. Если вы из будущего, то вы знаете, что будет происходить. Итак, когда закончится правление Людовика IX?

- Эмм… Я не помню, очень частная дата.

- Допускаю. Тогда так, чем кончится Восьмой крестовый поход?

- Хм… Знаете, я не эксперт в истории.

- Допускаю. География?

- Не очень…

- Математика?

- Эмм, ну е равно мц квадрат...

- Что?

- Не важно… В общем нет.

- Геометрия, быть может?

- Пифагоровы штаны… Нет…

- Я пытаюсь вам помочь, попробуем по другому. Может вы что-то расскажете о технологиях будущего, о мироустройстве, науках?

- Ну… Земля круглая…

- Спасибо, мы в курсе. Что-то еще?

- Ну в наше время есть электричество…

- Уже интереснее, что это?

- В общем такая штука, на которой работает почти все в мире!

- Можете подробнее объяснить?

- Ну… Там… Электроны, бегут по проводкам… Плюс, минус… Блин…

- Вы можете добыть электричество, продемонстрировать его работу?

- Нет…

- Хм, может хоть какие-то полезные навыки и знания из будущего у вас есть?

- Да сожгите вы меня уже наконец!..