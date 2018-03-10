112 Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах #63





(Пользователи) Сообщений: 9997

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:24 Цитата: Директор Пляжа:

тебя ни того, ни другого.

Дорогуша, как раз то диплом у меня есть..

Хотя начальничать не по мне было..