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§ NG.kz
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатно получить образовани казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования.
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Директор Пляжа
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

У тебя ни того, ни другого.
Так что еще раз выдохни. :lol:

Далекий
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
специалистов любой квалификации наберут в миг, так что с этим проблем вообще нет.

Спасибо, поржал :lol:

* drakon
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.03.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Признак ума немного другое..

Марик,ты прав. Посмотри на Биографию любого,
даже самого мелкого Акимчика. У каждого минимум
3 высших образования. А где признак...? :lol: :lol:
Профайл

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9997
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
тебя ни того, ни другого.

Дорогуша, как раз то диплом у меня есть..
Хотя начальничать не по мне было..
Профайл
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