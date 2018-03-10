112 Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус #30





(Пользователи) Сообщений: 9997

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:57 21 миллиард..

Много это или мало?

Даже у нашего самого могущественного в Форбсе 3 с копейками миллиарда..

Раздает деньги под проценты..

Он и Макс..

Разница есть?

А казактел как брал по 2 процента только за то что ему платишь?

И Макс или Маск, хочет бесплатно дать нам интернет, этот великий народ, Американцы..

У него в совокупности бизнес, в совокупности всего..

Пусть что то убыточно, но что то и делает прибыль..