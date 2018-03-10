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§ NG.kz
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час). В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.
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§ 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 9997
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 миллиард..
Много это или мало?
Даже у нашего самого могущественного в Форбсе 3 с копейками миллиарда..
Раздает деньги под проценты..
Он и Макс..
Разница есть?
А казактел как брал по 2 процента только за то что ему платишь?
И Макс или Маск, хочет бесплатно дать нам интернет, этот великий народ, Американцы..
У него в совокупности бизнес, в совокупности всего..
Пусть что то убыточно, но что то и делает прибыль..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 22:00
Комментарий удален модератором.
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