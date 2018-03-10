112 Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах #59





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:43 Цитата: Директор Пляжа:

Балаган из форума устроил.

А хто, хто сказал что просто Ум, важнее того, как если бы ты отучился в Гарваде, важнее диплома?

Кто сказал что диплом Гарварда или Оксфорда это не признак ума?

Ум это как если бы ты прочитал Ютьюб и запомнил что то..

К твоему сожалению это не так и это не признак ума..

Признак ума немного другое..