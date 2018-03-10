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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.03.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Синий туман.

Да ты не ток смышлёный, но ещё и догадливый :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.03.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у на зима. минус 12. снег идет. о чем ты?
а что воду пить нельзя?
мало воды там у вас?

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.03.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто не спрятался.я иду искать.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.03.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и он встал и сказал.
но никто не знал. почему.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.03.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
и он встал и сказал.но никто не знал. почему.

Наверное потому что встал и сказал! :-x
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
а что воду пить нельзя?

Можно,даже не кипячённую, с крана.
Коричневой - ниразу - не видел... :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут та как. вот вы проснулись.не пьете,похмелья нет. сьели яйцо.
включили комр, форум, обед, суп -пакет, по округе проход,
ужин- рыбка, форум, сон.
ничего не имею против. все нормально.живем

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13506
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.03.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парковка,на ЖД вокзале, в деревне Аshausen.

Чего они тут собрались? Наверное- ученияю
С утра в деревне сирена "выла"... :lol: :lol:
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