Цитата: 112:

Вопрос как знаешь ты хорошо целые народы, чтоб отзываться о них плохо?

Знаешь, я вот с вами прожил тут всю жизнь и не знаю оказывается вас..

В страшном сне не желал бы этого.

И хорошо ,что мы с тобой на разных планетах.