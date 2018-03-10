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§ NG.kz
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатно получить образовани казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования.
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Гоша
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Потом эти ноги обувают в кирзовые сапоги и отправляют в Сирию!

Цитата:
цыган:
Поэтому троллинг не прошёл. Они будут хорошими специалистами.

В Сирии вообще-то российские военные контрактники. Наброс топорный.

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гоша:
Сирии вообще-то российские военные контрактники.

Везде контрактники к слову, все деньги получают..
К чему все это, они не россияне что ли?
Профайл

Директор Пляжа
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Тебя перемкнуло на ютубе?
Слезь с него, торкает смотрю по взрослому. :lol:
Или ты в гарварде учился, может подвозил гарвардцев или сдавал им свои халупы?
Давай по теме, образования в Польше и чему там твоя родственница научилась.
Не слезай с темы. :lol:

Директор Пляжа
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гоша:
Народный контроль:
Потом эти ноги обувают в кирзовые сапоги и отправляют в Сирию!

Это она о НАТОвцах, переодетых в игиловцах рассказывает.

шолом вам
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вопрос как знаешь ты хорошо целые народы, чтоб отзываться о них плохо?
Знаешь, я вот с вами прожил тут всю жизнь и не знаю оказывается вас..

В страшном сне не желал бы этого.
И хорошо ,что мы с тобой на разных планетах.

362
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
строитель:
Да и там обучают не на спецов, а на гуманитариев. Экономисты, чинуши, и т.д. Они не двигатель экономики. Двигатель спецы и работяги.

Да без образованного менеджера ни одно предприятие не поднимется, а спецов хватает мы живем в глобальном мире, а не в закрытом СССР нужных специалистов любой квалификации наберут в миг, так что с этим проблем вообще нет.

362
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гоша:
Народный контроль:
Потом эти ноги обувают в кирзовые сапоги и отправляют в Сирию!

Цитата:
цыган:
Поэтому троллинг не прошёл. Они будут хорошими специалистами.

В Сирии вообще-то российские военные контрактники. Наброс топорный.

Зачем же в сирию, они будут работать на оборонных заводах РФ изобретать атомные двигатели для танков, для ракет уже выпускают.

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Цитата:
112:

Тебя перемкнуло на ютубе?
Слезь с него, торкает смотрю по вз

Ну ты же сказал, что диплом не главное в профессионализме..
А просто ум..
Как подсчитать без калькулятора какие то числа..
По моему ты ум путаешь с памятью.
Ферштейн?
Профайл

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
трашном сне не желал бы этого.
И хорошо

Что не желал бы?
То что ты отзываешься обо всем народе, не зная его?
Я тоже разумеется..
Профайл

Аноним
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И у меня права тракториста машиниста широкого профиля

И уской - диванной - направленности. "Специалист" разговорного жанра в любом вопросе, в любой сфере, а на деле - нигде и ни в чём, абсолютный профан и дилетант.

Директор Пляжа
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты за меня болезненый не додумывай. :lol:
Хватит свои извра...ные мысли другим приписывать.
Балаган из форума устроил. :lol:
Не цепляйся ко мне больше, все с хохлом как цепные за мною бегаете.

шолом вам
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что не желал бы?
То что ты отзываешься обо всем народе, не зная его?

Ээ,нет болезный.
Не надо хвататься за жупел и идти впереди всех.
Чай не Данко.
Ты не есть весь народ, далеко не весь...
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