Цитата: Лариса:

школах питание оплачивают сами родители! И за четвертинку платили как

Да лучше совсем без этого мышьяка..

То есть халявщики родители, увидев что туда кладут меньше отравы, попросили больше..

Как это понимать?

Понимаю чисто мясо там, не белый хлеб, который сейчас искусственный и на тех же добавках, вот за это можно что то говорить и тем более платить.

А если ребенку впаривать эту отраву и запивать отравой кока или еще какой то колой, это не совсем родители..

Это преступники..