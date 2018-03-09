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≡ Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы родителей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы родителей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Спасибо огромное от всех детей и родителей, все исправили и, самое главное, не повысили цену. Все счастливы", - сообщил довольный родитель. 26 февраля отец ученика вычислил, как экономят на сосисках в столовой этого учебного заведения.
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Товарищ Ын
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...




Отправлено: 10.03.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты что, сосиски в Советах ел ?


А ты что, голодоморничал при совке? :-P

Лариса
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...




Отправлено: 10.03.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

По себе людей не судите! Какая халява? В школах питание оплачивают сами родители! И за четвертинку платили как за целую сосиску!

§ 112
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
ты что, голодоморничал при совке?

Я не ел сосисок, ни по каким Гостам..
Ты же говоришь как будто только ими питался..
Профайл

§ 112
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лариса:
школах питание оплачивают сами родители! И за четвертинку платили как

Да лучше совсем без этого мышьяка..
То есть халявщики родители, увидев что туда кладут меньше отравы, попросили больше..
Как это понимать?
Понимаю чисто мясо там, не белый хлеб, который сейчас искусственный и на тех же добавках, вот за это можно что то говорить и тем более платить.
А если ребенку впаривать эту отраву и запивать отравой кока или еще какой то колой, это не совсем родители..
Это преступники..
Профайл

§ 112
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон у Анжелики Меркель, сосиска как сосиска, с отборной конины..
Очень было бы приятно понаблюдать что за состав в той сосиске за 495 тенге за кило..
По моему даже мясо дороже стоит..
Профайл

Товарищ Ын
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...




Отправлено: 10.03.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вон у Анжелики Меркель, сосиска как сосиска, с отборной конины..


В Германии сосиски с конины не делают.
Ты не знал?
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