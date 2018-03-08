Спортик Re: «Мы живем, как 50 лет назад...» #34







Отправлено: - 14:08 Вот ты сам и ответил, зачем своих растить, можно купить иностранцев, правильно все парень говорит, если Тобол таскаясь классная команда, чеж они деньги с бюджета тащат, пусть на самоокупаемости будут, игрой своей зарабатывают, билеты продают, а не студентов загоняют, рынок у них свой есть. Я был удивлён когда в Челябинске на стадион беговой зашёл и никто не выгоняет, а там покрытие то в сотни раз лучше нашего, рядом парк, в парке и тренажёры и велосипедные дорожки, и для волейбола площадки, а в наших парках что брусчатка, которую каждый аким поменять хочет и голуби, все, а потом такие упыри орут, нет у нас тренеров, нет талантов, да даже если такая как Загитова у нас появится где она тренироваться будет, у нас дворец спорта для ярмарок построен😂😂😂😂