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§ NG.kz
«Мы живем, как 50 лет назад...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мастер спорта по летнему полиатлону (президентскому многоборью), член сборной РК с 2001 года и один из самых известных легкоатлетов Костанайской области Иван ПАВЛИНА в сентябре, после трехлетнего соревновательного перерыва, выступит за Костанайскую область на Республиканских народных играх. Чтобы показать результат, спортсмену нужны условия для тренировок в трех дисциплинах: беге, плавании и стрельбе.
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§ 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Runner:
Что-то я не заметил того момента, когда мы перешли на ТЫ это во-первых

Ты чем так оскорблен?
Думал тут одни интеллигенты пишут?
Называют Сэр или Лорд?
Ты горько ошибся..
Не надо то мне тут личку устраивать.
И по теме как и говорил, нет у нас талантов в спорте и Олимпиада это наглядно показала..
А не всякие чемпионаты РК..
Профайл

§ Victor Yang
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10407
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.03.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
нет у нас талантов в спорте и Олимпиада это наглядно показала..

Многоуважаемый Мереке Заканович! В Зимних видах спорта Казахстан не был силён никогда. В летних мы показываем себя гораздо лучше.
Профайл

§ 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
летних мы показываем себ

Ога..
Покупая китайцев прямо с Китая, которые чудесным образом оказываются гражданами Казахстана...
А еще через некоторое время оказывается что ведрами метанол или что то там жрали..
Профайл

Спортсмен
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 10.03.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть у нас таланты в спорте, у нас нет условий эти таланты раскрывать, потому что все тащат в карман себе. Детей талантливых очень много и вот когда они уезжают в других странах становятся чемпионами. Почему все лучшие пловцы мира это студенты США, потому что там в каждом универе бассеин лучше чем у нас в области, так же и со стадионами...

Спортик
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 10.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ты сам и ответил, зачем своих растить, можно купить иностранцев, правильно все парень говорит, если Тобол таскаясь классная команда, чеж они деньги с бюджета тащат, пусть на самоокупаемости будут, игрой своей зарабатывают, билеты продают, а не студентов загоняют, рынок у них свой есть. Я был удивлён когда в Челябинске на стадион беговой зашёл и никто не выгоняет, а там покрытие то в сотни раз лучше нашего, рядом парк, в парке и тренажёры и велосипедные дорожки, и для волейбола площадки, а в наших парках что брусчатка, которую каждый аким поменять хочет и голуби, все, а потом такие упыри орут, нет у нас тренеров, нет талантов, да даже если такая как Загитова у нас появится где она тренироваться будет, у нас дворец спорта для ярмарок построен😂😂😂😂

§ 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Спортсмен:
Почему все лучшие пловцы мира это студенты США, потому что там в каждом универе бассеин лучше чем у нас в области, так же и со стадионами...

Это вопрос экономики прежде всего..
Хотя Арабские Эмираты богаче Штатов, но что то у них нет ни пловцов ни теннисистов арабов..
Наверное есть еще советский менталитет, что нужно чтоб тебя заставили, сам ты хоть и талант палец о палец не ударишь..
Профайл

Мама
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 10.03.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой сын-мастер спорта и я помню,когда он занимался профессионально спортом и уезжал на сборы,то не мог от голода спать.Мы,родители,как могли поддерживали его материально,но сколько можно?Стране не нужны спортсмены кроме футболистов.
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