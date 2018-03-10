Серый волк Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9471

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:24 Цитата: ыбрай:

А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???



Да они у вас есть, наверное.

Ну вот взять Кушмурун! Сидит наверное свой Маск в руинах пятиэтажек, которые как после бомбёжек Сталинграда, (не я придумал сравнивать, жители Кушмуруна привели сравнение). Сидит в руинах изобретает поезд, который бы мог по ровным как нитка строителя степным магистралям разгоняться до 480 км/ч.

И вместо тяжелых и долгих проходов поездами серпантинов крутого Южного урала, пролетать по ровной степи за два часа с остановками до Актюбинска, за 3 часа до Уральска. А через четыре уже переезжать Волгу под Саратовом и выбирать куда дальше.

В Европу через Москву за ещё несколько часов, или к морю за ещё три часа.



В общем уже летит и поднимает экономику и престиж страны каждым оборотом магнитного поля в инновационных двигателях.



А дальше там хуже в Европейской части, дороги не такие ровные будут как в окрестностях удобного и ровного для космических скоростей ЖД Кушмуруна.



Только вот что-то мешает в Кошмарунах мечтать о космосе, скоростных магистралях, трамваях на магнитной модушке и полёте на Марс.

Господин Назарбаев со своим кабинетом никак понять не может, что же ещё мешает! Вроде всё сделал и всё должно летать!



Наверное вот тут в Кошмаруне плюс с минусом попутали



Ну и акима нужно найти, хорошего, который украл у города Научно-техническую библиотеку, и открыл в здании салон дорогих жоповозок, самый близкий к акимату. (но правда и жоповозочный салон прогорел, как любое дело того акима и теперь там сброд вообще непонятно чего). В общем найти его нужно и посадить. В уютном помещении на тренажер с педальным конем, вырабатывающим электроэнергию. Чтоб вырабатывал пока метро в городе с поездами местных Масков местного университета не поедут у которых он украл ближайшую к кампусам универа и единственную Научно-техническую библиотеку!



А иначе ничего не получится.

Плюс с минусом попутаны и энергии нет!



Про специалистов пока помолчим, а то в лимит букв не впишусь. Вдруг их бабы ещё нарожают?



[Исправлено: Серый волк, 10.03.2018 - 14:37]