/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Илон Маск показал подземный скоростной электробус		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час). В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.
Читать новость

Серж
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной предмет развода охлов. Что там с производством обычной легковой Тэслы сколько приносит в год млн убытков? Этот грязный коммерс портит и опошляет имя легендарного ученого своими пирамидными махинациями.

362
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Очередной предмет развода охлов. Что там с производством обычной легковой Тэслы сколько приносит в год млн убытков? Этот грязный коммерс портит и опошляет имя легендарного ученого своими пирамидными махинациями.

Это наверное из той серии, что и военные ракеты с атомными двигателями и подводными кораблями без экипажа РФ.

* 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм.. А нам латвиец с экранов ТВ говорил что амъериканцы тупые..
Профайл

* 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Что там с производством обычной легковой Тэслы сколько приносит в год млн убытков?

Тебе?
Хех..
Сразу видно что деревенское образовпние у тебя..
Знай что начало, любое начало производства никому не известных вещей всегда не приносит в начале никаких денег..
Это примерно как ты только что родился и уже что, должен принести деньги?
Профайл

Товарищ Ын
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пилите Шура, пилите!

Надо пригласить Маска к нам. Нам как раз нехватает такого транспорта :lol:

ыбрай
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

пэтриот
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай
￼ ￼А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

Сейчас модно в России учиться. Вот выучат тебя в Сколково на Илона Маска , и поедешь учить нас как твой тезка.
Но скорее всего ты останешься в России , будешь им нести вечное и доброе

§ elektron
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.03.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай:
А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

А зачем? :-x Цитата:
Товарищ Ын:
Пилите Шура, пилите

И так вроде есть кому пока что распиливать! :lol:
Зачем со стороны звать? 8-)

[Исправлено: elektron, 10.03.2018 - 11:51]
Профайл

* 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай:
когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

С таким народишком как ты, наверно никогда..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Путина мультики по бодрее были. И то что он заявил, уже в производстве.
У Маска, тоже два беспилотных тягача поехали. Из пункта А, в пункт Б. Фуры были загружены аккумуляторами для легковых машин, но фишка оказалась в том, что именно на этих аккумуляторах тягачи и двигались. :lol:

* 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы у нас появились свои такие, нужно западное, желательно американское образование и с первых лет жизни, чтобы понимать так же как это делают они..
Просто родить свое второе я, которое будет точной копией тебя через 40 лет, даже если оно отучится где то в Университете, этого конечно же недостаточно..
Профайл

§ Серый волк
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9471
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.03.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай:
А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

Да они у вас есть, наверное.
Ну вот взять Кушмурун! Сидит наверное свой Маск в руинах пятиэтажек, которые как после бомбёжек Сталинграда, (не я придумал сравнивать, жители Кушмуруна привели сравнение). Сидит в руинах изобретает поезд, который бы мог по ровным как нитка строителя степным магистралям разгоняться до 480 км/ч.
И вместо тяжелых и долгих проходов поездами серпантинов крутого Южного урала, пролетать по ровной степи за два часа с остановками до Актюбинска, за 3 часа до Уральска. А через четыре уже переезжать Волгу под Саратовом и выбирать куда дальше.
В Европу через Москву за ещё несколько часов, или к морю за ещё три часа.

В общем уже летит и поднимает экономику и престиж страны каждым оборотом магнитного поля в инновационных двигателях. :-)

А дальше там хуже :-) в Европейской части, дороги не такие ровные будут как в окрестностях удобного и ровного для космических скоростей ЖД Кушмуруна. :-)

Только вот что-то мешает в Кошмарунах мечтать о космосе, скоростных магистралях, трамваях на магнитной модушке и полёте на Марс.
Господин Назарбаев со своим кабинетом никак понять не может, что же ещё мешает! Вроде всё сделал и всё должно летать! :lol: :lol:

Наверное вот тут в Кошмаруне плюс с минусом попутали

Ну и акима нужно найти, хорошего, который украл у города Научно-техническую библиотеку, и открыл в здании салон дорогих жоповозок, самый близкий к акимату. (но правда и жоповозочный салон прогорел, как любое дело того акима и теперь там сброд вообще непонятно чего). В общем найти его нужно и посадить. В уютном помещении на тренажер с педальным конем, вырабатывающим электроэнергию. Чтоб вырабатывал пока метро в городе с поездами местных Масков местного университета не поедут у которых он украл ближайшую к кампусам универа и единственную Научно-техническую библиотеку!

А иначе ничего не получится.
Плюс с минусом попутаны и энергии нет!
:lol:
Про специалистов пока помолчим, а то в лимит букв не впишусь. Вдруг их бабы ещё нарожают? ;-)

[Исправлено: Серый волк, 10.03.2018 - 14:37]
Профайл

ыбрай
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
С таким народишком как ты, наверно никогда..

В смысле? Какой я народишко?

Цитата:
пэтриот:
Сейчас модно в России учиться. Вот выучат тебя в Сколково на Илона Маска , и поедешь учить нас как твой тезка.
Но скорее всего ты останешься в России , будешь им нести вечное и доброе

Кто о чём. Я спрашивал про наш процветающий и развивающийся Казахстан. Вы мне про другое.

Читатель 1
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана ещё не газифицирована...)))...какие Илоны, какие Маски....
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 0
Всего: 89

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх