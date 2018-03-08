Хохол:

Его миссия здесь в другом . Обычная оплачиваемая работа по очернению всего Западного и Американского , на место Доцента его посадили

112:

А ведь странно и интересно подмечено

Хохол:

Есть поговорка : " Бесполезно бороться со свиньёй в её луже , тем более в которой она получает ещё и удовольствие ".