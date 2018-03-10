/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатно получить образовани казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования.
Читать новость

* 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Актобе требуются трактористы на зарплату 200000 тенге. И найти не могут!!! Трактористов уже нет.

Хех..
Не трактористов нет, а за такую мизерную зарплату никто не хочет просто работать..
И у меня права тракториста машиниста широкого профиля, но за эти несчастные 200 штук я что, побежал в пустыню саксаул косить?
Аш два раза..
Сам иди за эти копейки..
Профайл

* 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
строитель:
Спроси у спецов на заводах и в нефтянке

Сам ты спец или нет?
По тому как ты строишь, то да, кто тебя в строители то нарядил?
Ни дать ни взять..
Профайл

шанхай уральская
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой дед освобождал Польшу, теперь Польша помогает нам..
Так и должно быть..

И ты сьездий помоги полякам,в сезон клубники и яблок так как украинцев не хватает ,да поляки которое большинство работает в Англии.

Директор Пляжа
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
теперь меряются по престижу дипломов Западных и Американских Вузов.

Умом меряются, а не дипломами.
Ужас и дремучий лес в твоих речах. :lol:

Директор Пляжа
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 бесплатных мест, а столько шуму. Россиянам они выделяют до 1000 в год.

* 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 17:35
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ КГСПС
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.03.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я вижу то что говорю..

Как всегда всё шиворот на выворот. Не правильнее ли будет говорю то, что вижу.
Профайл

шолом вам
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня сестра по матери полячка и мне она такого не говорит..
Ты как давно вообще видел поляков?

Ну вот, на личное перешли.
Ну да ладно ,отвечу -
В ноябре месяце в Белостоке, у меня там бывший партнер по бизнесу
мы в 90 мебелями с ним занимались , заезжаю иногда.
а к чему вопрос?

* 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Умом меряются, а не дипломами.

Хм..
То есть выпускник гарвардского универа может быть как то глупее по своей проыессии выпускника Костанайского пелучилища?
Ну или окончивший Окфорд и тот же наш выпускник наш медколледж?
Что есть отображение ума в профессиональном обучении, если не диплом?
Ах да, ты наверно говоришь про цитаты Нитше и Макиавели по Ютьюбу, что можно их выучить и без диплома и тем самым ты будешь умнее любого выпускника любого амъериканского ВУЗа?
Хм..
Скажу у тебя познания в профессиональном обучениии совсем никакущие..
Профайл

* 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 17:41
Комментарий удален модератором.
Профайл

Директор Пляжа
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..

гм.. лучше звучит.

ваще
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 17:56
Комментарий удален модератором.

строитель
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Просто теперь не строят заводов и фабрик с дымящими трубами, Ау на дворе 21 век и век технологий, их то обучают для таких заводов и фабрик, для новых технологи обучают в развитых в технологическом плане странах по программе Болашак, для того что бы устроиться на новых заводах нужна категория и знание языка.

А какая разница завод с дымящими трубами или без? Специалисты везде нужны. А Болашак провалился. Да и там обучают не на спецов, а на гуманитариев. Экономисты, чинуши, и т.д. Они не двигатель экономики. Двигатель спецы и работяги. У нас мало вузов где готовят инженеров, системщиков, рабочих разных мастей. Поэтому едут за рубеж. В ближний в основном. Потом приезжают либо нет и тут поднимают производство.

* 112
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 18:12
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* 112
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 18:17
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 0
Всего: 91

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх