112 Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах #38





(Пользователи) Сообщений: 9971

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:40 Цитата: Директор Пляжа:

Умом меряются, а не дипломами.

Хм..

То есть выпускник гарвардского универа может быть как то глупее по своей проыессии выпускника Костанайского пелучилища?

Ну или окончивший Окфорд и тот же наш выпускник наш медколледж?

Что есть отображение ума в профессиональном обучении, если не диплом?

Ах да, ты наверно говоришь про цитаты Нитше и Макиавели по Ютьюбу, что можно их выучить и без диплома и тем самым ты будешь умнее любого выпускника любого амъериканского ВУЗа?

Хм..

Скажу у тебя познания в профессиональном обучениии совсем никакущие..