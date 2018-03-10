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362:
Просто теперь не строят заводов и фабрик с дымящими трубами, Ау на дворе 21 век и век технологий, их то обучают для таких заводов и фабрик, для новых технологи обучают в развитых в технологическом плане странах по программе Болашак, для того что бы устроиться на новых заводах нужна категория и знание языка.
А какая разница завод с дымящими трубами или без? Специалисты везде нужны. А Болашак провалился. Да и там обучают не на спецов, а на гуманитариев. Экономисты, чинуши, и т.д. Они не двигатель экономики. Двигатель спецы и работяги. У нас мало вузов где готовят инженеров, системщиков, рабочих разных мастей. Поэтому едут за рубеж. В ближний в основном. Потом приезжают либо нет и тут поднимают производство.