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§ NG.kz
Подлинный вкус рижского хлеба
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Древняя - девятый век разменяла - Рига в конце февраля испытывала гостей аномальными холодами. Из Казахстана я улетала ночью при минус 13, а утро в латышской столице обрадовало ядреными минус 23. Градус, приправленный влажностью Даугавы, казалось, душу вымораживал. Но как только на улице Элизабетес, неподалеку от своего отеля, в сером свете я разглядела огромные лица, глядящие вниз с 15-метровой высоты, поняла: в Риге для меня любая погода будет прекрасной.
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Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 10.03.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти русские))
Министр энергетики Литвы связал данное событие с подготовкой России к отсоединению от электросистемы с Прибалтикой. Вайчюнас считает, " что если РФ выйдет из энергокольца раньше Латвии, Литвы и Эстонии, для прибалтийских стран это может стать серьёзным ударом. В общем мы хотели укусить русских побольнее, но они опередили нас." ))

* 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
энергетики

Хм..
И это показывает какой отсталый по сравнению город Рига с городом Костанаем?
Это тоже не аргумент, собирание сплетен на помойках..
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Хохол
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 10.03.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И это показывает какой отсталый по сравнению город Рига с городом Костанаем?

Да нет этому директору дел до Костаная , в котором он и не был ни когда . Его миссия здесь в другом . Обычная оплачиваемая работа по очернению всего Западного и Американского , на место Доцента его посадили . Ток я не могу понять одного , неужто они там поумнее ни кого не найдут , кто действительно может и умеет убеждать . Ведь общаясь с директором приходится опускаться до его уровня и всё сводиться кто кому больше накакает на голову , а в этом ему нет равных . Есть поговорка : " Бесполезно бороться со свиньёй в её луже , тем более в которой она получает ещё и удовольствие ".

Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 10.03.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
собирание сплетен на помойках

Это ты о себе?
Самокритично.
Только в этой ветке, наверно сплетен 20 выложил.
:lol:

* 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Это ты о себе?

Я реально выложил свой двор, сравнил его с грязными немытыми дворами в Риге..
Оттого и ясно, что Рудный краше Риги..
А ты свой двор в Костанае показал?
Получается стыдишься?
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* 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
на место Доцента его посадили

А ведь странно и интересно подмечено, как только Доцент мой друг ушел, начался точно такой же говор от Директора..
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Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 10.03.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Его миссия здесь в другом . Обычная оплачиваемая работа по очернению всего Западного и Американского , на место Доцента его посадили

:lol: :lol: :lol:
Где то тихо плачут ольгинцы, что я отбираю их хлеб.
Цитата:
112:
А ведь странно и интересно подмечено

:lol: :lol: :lol:
Следствие ведут колопки.......
Цитата:
Хохол:
Есть поговорка : " Бесполезно бороться со свиньёй в её луже , тем более в которой она получает ещё и удовольствие ".

Любите вы себя, да о себе.

ваще
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 10.03.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ведь странно и интересно подмечено, как только Доцент мой друг ушел, начался точно такой же говор от Директора..


не,это дефект. когда мерещатся разные люди в разных обличьях , напарнику тоже,
и дело в том что это не лечится. английские учены доказали.
но тут уже все привыкли ,так что ничего,тут никто тебя не обидит словом.

* 112
Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 9971
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 18:09
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