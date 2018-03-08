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§ NG.kz
Подлинный вкус рижского хлеба
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Древняя - девятый век разменяла - Рига в конце февраля испытывала гостей аномальными холодами. Из Казахстана я улетала ночью при минус 13, а утро в латышской столице обрадовало ядреными минус 23. Градус, приправленный влажностью Даугавы, казалось, душу вымораживал. Но как только на улице Элизабетес, неподалеку от своего отеля, в сером свете я разглядела огромные лица, глядящие вниз с 15-метровой высоты, поняла: в Риге для меня любая погода будет прекрасной.
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Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 10.03.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти русские))
Министр энергетики Литвы связал данное событие с подготовкой России к отсоединению от электросистемы с Прибалтикой. Вайчюнас считает, " что если РФ выйдет из энергокольца раньше Латвии, Литвы и Эстонии, для прибалтийских стран это может стать серьёзным ударом. В общем мы хотели укусить русских побольнее, но они опередили нас." ))

§ 112
Re: Подлинный вкус рижского хлеба
112


(Пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
энергетики

Хм..
И это показывает какой отсталый по сравнению город Рига с городом Костанаем?
Это тоже не аргумент, собирание сплетен на помойках..
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