NG.kz Подлинный вкус рижского хлеба



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:10 Древняя - девятый век разменяла - Рига в конце февраля испытывала гостей аномальными холодами. Из Казахстана я улетала ночью при минус 13, а утро в латышской столице обрадовало ядреными минус 23. Градус, приправленный влажностью Даугавы, казалось, душу вымораживал. Но как только на улице Элизабетес, неподалеку от своего отеля, в сером свете я разглядела огромные лица, глядящие вниз с 15-метровой высоты, поняла: в Риге для меня любая погода будет прекрасной.

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