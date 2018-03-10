362 Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах #18







Отправлено: - 15:40 Цитата: Товарищ Ын:

11 мест бесплатно. Хе-хе. Остальные - плати.

Лучше в Россию бесплатно тысячи мест.

Молодеж уже голосует ногами

а нужны ли нам эти которые ногами голосуют? У нас и рабочих мест то столько нету, вот пусть там и устраиваются, государство нужных специалистов готовит по гос программе, обучает их в Западных странах. Полагаю что такой подход массовое обучение, обесценил Российское образование до плинтуса, в чем отличие филиалов Российских вузов от наших те же преподаватели, та же материальная база, у нас у каждого второго мойщика машины или продавца диплом Российского вуза, при чем, кто при деле и степень доктора наук РАН, у нас их по городу человек 15 имеют степень, как теперь определить, кто из них специалист а кто нет?