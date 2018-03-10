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§ NG.kz
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатно получить образовани казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования.
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§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
Что то ты,болезный попутал.
В свете последних интерпретац

Мне не нужна твоя интерпритация или выдумка..
Я вижу то что говорю..
Профайл

Лях
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И потом останутся там гастрабайтерами собирать клубнику.

Гость
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 15:17
Комментарий удален модератором.

362
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
11 мест бесплатно. Хе-хе. Остальные - плати.
Лучше в Россию бесплатно тысячи мест.
Молодеж уже голосует ногами

а нужны ли нам эти которые ногами голосуют? У нас и рабочих мест то столько нету, вот пусть там и устраиваются, государство нужных специалистов готовит по гос программе, обучает их в Западных странах. Полагаю что такой подход массовое обучение, обесценил Российское образование до плинтуса, в чем отличие филиалов Российских вузов от наших те же преподаватели, та же материальная база, у нас у каждого второго мойщика машины или продавца диплом Российского вуза, при чем, кто при деле и степень доктора наук РАН, у нас их по городу человек 15 имеют степень, как теперь определить, кто из них специалист а кто нет?
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