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§ NG.kz
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатно получить образовани казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования.
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Народный контроль
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
окончательное решение о выделении гранты будет принимать польская сторона.
При условии знания государственного языка .

Товарищ Ын
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 мест бесплатно. Хе-хе. Остальные - плати.
Лучше в Россию бесплатно тысячи мест.
Молодеж уже голосует ногами

Народный контроль
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Молодеж уже голосует ногами

Потом эти ноги обувают в кирзовые сапоги и отправляют в Сирию!

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Молодеж уже голосует н

А ты где учился, раз с ошибками до сих пор пишешь?
Профайл

Алга
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас еще Монголия даст гранты - и будет счастье!
Что за дикость?! Вы что-нибудь слышали о польском образовании?

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой дед освобождал Польшу, теперь Польша помогает нам..
Так и должно быть..
Профайл

1952/Доктор СИЗО
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 13:39
Комментарий удален модератором.

цыган
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Потом эти ноги обувают в кирзовые сапоги и отправляют в Сирию!

Студентов 2.5 миллиона. В Сирии тысяча человек. Поэтому троллинг не прошёл. Они будут хорошими специалистами. Не все конечно. Но кто будет хорошо учиться. И будут приносить пользу нашей и другой стране. Если там останутся. Так как наши вузы слабоваты.

Узнать
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мой дед освобождал Польшу, теперь Польша помогает нам..
Так и должно быть..

Чем помогает? По статистике 90% всех студентов за рубежом в Казахстан не возвращаются. Если помощь по утечке мозгов, то эта неважная помощь.

Ермек
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<Расходы граждан РК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Польши студенты будут покрывать самостоятельно.>

Ну и зачем это надо? Польское образование не такое и хорошее. Сами поляки миллионами едут в Англию, Францию и Германию работать и учиться.

Гоша
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 14:40
Комментарий удален модератором.

шолом вам
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мой дед освобождал Польшу, теперь Польша помогает нам..
Так и должно быть..

Что то ты,болезный попутал.
В свете последних интерпретаций поляки сами освободились от оккупантов(3 Рейх и СССР)
Определись...

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Узнать:
По статистике 90% всех студентов за рубежом в Казахстан не возвращаются.

Какой статистике?
Которую тебе в голову зашла?
Даже если и остаются где то, тебе то что с этого?
Сам что ли не был никогда студентом и не хотел покорять высоты, пробовать себя?
Профайл

Гоша
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 14:54
Комментарий удален модератором.
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