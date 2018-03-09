Цитата: ТАНОМИ:

При чём тут советское прошлое? (Хотя Казахстан благодаря этому прошлому вылез из феодализма) Здесь речь о тенденции вытеснить из РК всё русское, вплоть до названий. Муссируется только отрицательное, хотя от перегибов Советов страдало всё население СССР, и связывается это только с русскими. И речь не о названиях: вначале вытеснят русское, а потом и русских - вот к чему идёт! Уже не признают право веками живущих здесь русских называть своими именами основанные ими поселения, отрицается их вклад в становление и развитие Казахстана... Ну и к чему придём?

Ну тут два варианта. И они оба печальные. Казахстан от этого не выиграет к сожалению. Наоборот...