NG.kz Илон Маск показал подземный скоростной электробус



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:47 Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час). В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

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