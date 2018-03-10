Цитата: Узнать:

По статистике 90% всех студентов за рубежом в Казахстан не возвращаются.

Какой статистике?

Которую тебе в голову зашла?

Даже если и остаются где то, тебе то что с этого?

Сам что ли не был никогда студентом и не хотел покорять высоты, пробовать себя?