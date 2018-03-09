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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 11 из 12«1...9101112»
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31763
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10407
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.03.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
в суде расскажите.

Вот прямо нужно пойти сейчас в суд и рассказать?
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
считаю такие переименования неприкрытым рейдерств

Если бы ты считал, то говорил бы там и тем кто переименовывает, а не сидел бы тут и анонимно не выходя из норки и не смотря прямо в глаза сочинял бы свои фантазии..
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10407
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.03.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Салкеновы:
Все!теперь только этот ник действительный!
остальные не имеют ко мне отношения!

Чтобы не порочить фамилию (вдруг писавший не имеет к ней отношения) - надо докУмент приложить. И да - ничто не помешает подписаться черным ником Салкеновы.
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Народный контроль
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Салкеновы:
Все!теперь только этот ник действительный!
остальные не имеют ко мне отношения!

Ваши дешёвые интриги для меня большой роли не играют! Собака лает,а облака плывут!

Народный контроль
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 13:47
Комментарий удален модератором.

Еврей
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
При чём тут советское прошлое? (Хотя Казахстан благодаря этому прошлому вылез из феодализма) Здесь речь о тенденции вытеснить из РК всё русское, вплоть до названий. Муссируется только отрицательное, хотя от перегибов Советов страдало всё население СССР, и связывается это только с русскими. И речь не о названиях: вначале вытеснят русское, а потом и русских - вот к чему идёт! Уже не признают право веками живущих здесь русских называть своими именами основанные ими поселения, отрицается их вклад в становление и развитие Казахстана... Ну и к чему придём?

Ну тут два варианта. И они оба печальные. Казахстан от этого не выиграет к сожалению. Наоборот...

шолом вам
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Салкеновы:
Все!теперь только этот ник действительный!
остальные не имеют ко мне отношения!

Ваши дешёвые интриги для меня большой роли не играют! Собака лает,а облака плывут!

А вот в одной стране есть сайт "Миротворец"., а у нас нет.

неравнодушная
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 14:31
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
родственником - Полковником

п\полковник , объяснил , этому Члену Областной Ономастической Комиссии , вот его и несколько дней на форуме нет , тем более его тема - животрепещущая .

§ КГСПС
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.03.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:

Лучше пусть занимаются словоблудием здесь, так сказать выпускают пар, чем всё это выльется на улицу. Интернет сейчас как посиделки на кухне в своё время, кто помнит.
Профайл

Гражданин из глубинки
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас демократическое государство : кто за кого хочет за того и голосует.
По-моему,уже трижды выбирали Президента , да ? И если кто-то все время голосовал
против ныне действующего и за представителей компартии ,то что его теперь повесить надо
что-ли ? Это к вопросу о том нравится или нет политика нынешней власти.

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 14:51
Комментарий удален модератором.
Профайл

гость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
есть сайт "Миротворец

И некие выходцы из Кустаная там имеются , да ещё и родственников своих прославили . :-x

Варган
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Лучше пусть занимаются словоблудием здесь, так сказать выпускают пар, чем всё это выльется на улицу. Интернет сейчас как посиделки на кухне в своё время, кто помнит.

Кухня не кухня. Но такие переименования порождают вражду.

строитель
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
мы уже более двадцати лет суверенное многонациональное государство

Это не даёт право менять название городов и сёл основанных и построенных не вами.
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Страница 11 из 12«1...9101112»
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