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§ NG.kz
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31762
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатно получить образовани казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования.
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Народный контроль
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
окончательное решение о выделении гранты будет принимать польская сторона.
При условии знания государственного языка .

Товарищ Ын
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 мест бесплатно. Хе-хе. Остальные - плати.
Лучше в Россию бесплатно тысячи мест.
Молодеж уже голосует ногами
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