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§ NG.kz
Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31762
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самой покупаемой моделью смартфона в Казахстане по итогам 2017 года стал Samsung Galaxy J5. В целом в 2017 году в страну ввезли 4,5 миллиона устройств на полмиллиарда долларов. Это на 40 процентов больше, чем в 2016-м.
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§ elektron
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.03.18 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
"глобальной" прошивкой

это что ещё за изобретение? поясните.
аппараты под страну прошиваются, но при возможности через МОД или ка ещё называется, можешь "перешить" :-P
в помощь :https://download.lineageos.org/
Профайл

Народный контроль
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 10.03.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
дешевле не настолько,что бы потом перебирать прошивки пытаясь избавиться от иероглифов,а так в принципе работают,у меня 3 года проработал,пока во время очередной прошивки не превратился в кирпич.

А ты в бутиках покупаешь прямо оригинал? Такие как ты завозят "переобутые" "восстановленные" "отремонтированные"! И прочую копеечную "реплику" и перепродают в три дорого. Хотя этот же товар на АлиЭкспресс можно купить в два-три раза дешевле.

Аноним
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 10.03.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Инфа вся разрозненная, и искать её лучше на конкретный аппарат. Напомню, что речь идёт об азиатских производителях смартфонов (Китай, Тайвань). Ну вот пару примеров навскидку:
Цитата:
Телефоны Lenovo имеют два вида прошивок CN(для внутреннего рынка Китая) и ROW(для всего остального мира). Основное отличие между прошивками(помимо ядра)-это разметка внутренней памяти телефона.Поменять разметку можно только прошивкой через программу SP Flash Tool. Также стоит обратить внимание,что все кастомные прошивки и рекавери сделаны под определённую разметку,и при выборе оных,не забывать об этом. Чтобы определить, какая версия прошивки подойдет для вашего устройства, зайдите в корневой каталог с помощью root explorer, найти 2 файла: emmc@andoid под ними будут буквы mmccblk0p6 emmc@userdata mmccblk0p8 Значит что у вас ROW разметка emmc@andoid под ними будут буквы mmccblk0p5 emmc@userdata mmccblk0p7 Значит что у вас CN разметка.

Цитата:
Official ASUS Zenfone │4│5│6│Official 9 июн 2015 в 16:44
Разница между прошивками для #ASUS #Zenfone:
CN - Китай, без сервисов #Google (даже без #PlayMarket)
СHT - то же, но под конкретного китайского оператора
CUCC - это прошивка под китайского оператора Unicom
TW - Тайвань, присутствуют все сервисы Google, но так же есть немного "китайщины"
WW - наша "родная", она же World Wide

Аноним
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 10.03.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Вот ещё:
Цитата:
РУСИФИЦИРОВАННАЯ ПРОШИВКА ДЛЯ LENOVO A606 CN ВЕРСИИ
Данная прошивка подойдет как для покупателей нашего магазина, так и для всех владельцев версии аппарата для внутреннего рынка Китая. Если у Вас европейская версия аппарата, то устанавливать данную прошивку не рекомендуем, так как это приведет к неработоспособности аппарата.Прошивка подходит только для CN-версии (камера 5мп, память 512мб/4ГБ)!!! При прошивке на ROW версию будет кирпич!!!

Цитата:
Магазин прислал Zenfone 2 то ли с тайваньской прошивкой, то ли с китайской с установленными сервисами Google. Бывают случаи, когда продавцы сами накатывают международную прошивку. Но в любом случае вы должны знать, как поменять азиатское ПО (CN, TW) на международное (WW), лишенное бесполезных в наших краях китайских сервисов. У азиатских версий ограниченная поддержка распространенных в Европе диапазонов FDD-LTE, а умельцы пока не нашли способ разблокировать их – если вы рассчитываете на активное использование 4G, то имейте это в виду.

От себя добавлю, что и не найдут, так как в азиатской версии Zenfone стоит другой процессор и радиомодуль с урезанными частотами, без Band20 (на которой в Казахстане работает 4G у K-CELL и частично Beeline)

Макс
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 10.03.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Хотя этот же товар на АлиЭкспресс можно купить в два-три раза дешевле.


как ты далек от реальной жизни.
ну не понимаешь и не знаешь, ну послушай, помолчи.
а не пиши глупости. ради глупости.

Аноним
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 10.03.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112-му НЕ СМОТРЕТЬ!!! :lol:
vfl.ru/fotos/9d9fb07c20893239.html
vfl.ru/fotos/707b3ecb20893246.html
vfl.ru/fotos/421da78a20893258.html

Гость
Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 10.03.18 - 12:29
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