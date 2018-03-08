Цитата: elektron:



Вот ещё:

Цитата: РУСИФИЦИРОВАННАЯ ПРОШИВКА ДЛЯ LENOVO A606 CN ВЕРСИИ

Данная прошивка подойдет как для покупателей нашего магазина, так и для всех владельцев версии аппарата для внутреннего рынка Китая. Если у Вас европейская версия аппарата, то устанавливать данную прошивку не рекомендуем, так как это приведет к неработоспособности аппарата.Прошивка подходит только для CN-версии (камера 5мп, память 512мб/4ГБ)!!! При прошивке на ROW версию будет кирпич!!!

Цитата: Магазин прислал Zenfone 2 то ли с тайваньской прошивкой, то ли с китайской с установленными сервисами Google. Бывают случаи, когда продавцы сами накатывают международную прошивку. Но в любом случае вы должны знать, как поменять азиатское ПО (CN, TW) на международное (WW), лишенное бесполезных в наших краях китайских сервисов. У азиатских версий ограниченная поддержка распространенных в Европе диапазонов FDD-LTE, а умельцы пока не нашли способ разблокировать их – если вы рассчитываете на активное использование 4G, то имейте это в виду.

От себя добавлю, что и не найдут, так как в азиатской версии Zenfone стоит другой процессор и радиомодуль с урезанными частотами, без Band20 (на которой в Казахстане работает 4G у K-CELL и частично Beeline)