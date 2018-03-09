Цитата: Народный контроль:

Не нагнетайте истерику! Живите как жили,какая разница где жить в Щучинском районе или в историческом Бурабайском районе? Когда то и эти населённые пункты переименовывали так же через колено. Везде надо работать! Учите государственный язык! Не ревнуйте и разжигайте межнациональную розь!



а чего сама истеришь, орешь как резанная?

пытают там тебя что-ли?

не хотел бы я тебя в реале услышать.

это наверное нечто. соседи поди с ума сходят.

я бы их месте милицию вызвал.