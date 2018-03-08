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112:
Давай будем честными и признаемся, что нет и не будет у нас на данный момент самородков и талантов при наших тренерах..
Как только появляется талант, он вынужден искать западных тренеров, западные площадки и западные деньги..
Наши тренеры ничему научить и никого вообще не способны..
Что-то я не заметил того момента, когда мы перешли на ТЫ это во-первых...
Во-вторых, самородков хватает, уж поверьТЕ...
В-третьих, самородки уезжают в Россию, учатся и тренируются там, потому здесь им нечего ловить, в этом прогнившем и затухшем государстве...
В-четвертых, я погляжу Вы здесь особо умный, ибо много комментариев оставляете, но только толку от этого ноль, т.к. в большом спорте особо ничего не мыслите и не собираетесь даже понять, а про свои заслуги в шашки вы можете рассказывать прохожим на улице! И пора признать, что Иван уж больше достиг, чем многие спортсмены в нашей области, которые сидят на обеспечении только потому что у них есть "волосатая" рука...призер Чемпионата мира и Чемпион РК если для вас ничего не значат, то нам не о чем более разговаривать...
Цитата:
пэтриот:
нажрутся мельдония - здесь им машины , квартиры.
вы бы почитали для начала что такое мельдоний и чем он помогает в спорте и как влияет на показатели спортсменов, а потом ахинею подобную несли! новостей насмотрелись и умничать собрались, смешно смотреть на таких!
Цитата:
пэтриот:
Даже на ОИграх важна не победа , а участие .
как по мне, так это девиз неудачников...дальше делать выводы только самому спортсмену, зачем он туда поехал...