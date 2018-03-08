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§ NG.kz
«Мы живем, как 50 лет назад...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31762
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мастер спорта по летнему полиатлону (президентскому многоборью), член сборной РК с 2001 года и один из самых известных легкоатлетов Костанайской области Иван ПАВЛИНА в сентябре, после трехлетнего соревновательного перерыва, выступит за Костанайскую область на Республиканских народных играх. Чтобы показать результат, спортсмену нужны условия для тренировок в трех дисциплинах: беге, плавании и стрельбе.
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§ 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


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Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Речь идет об условиях для подготовки и тренировок, а н

Ну так если речь идет об условиях Его тренировок, пусть говорит о них..
Почему он затрагивает остальные виды спорта, будучи спортсменом, то есть одним из них?
Завтра шахматисты не понравятся кому то, здание занимают, борцы, баскетболисты..
И да, речь идет о своем благополучии, он же про свои деньги говорит..
Так что не нужно путать..
Если ты талант, то и без бабла как Загитова пробьешься в мировые лидеры за пару лет..
Емли нет, то всю жизнь так и будешь ходить около мировой периферии в спорте..
Профайл

Runner
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 09.03.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну так если речь идет об условиях Его тренировок, пусть говорит о них..
Почему он затрагивает остальные виды спорта, будучи спортсменом, то есть одним из них?
Завтра шахматисты не понравятся кому то, здание занимают, борцы, баскетболисты..
И да, речь идет о своем благополучии, он же про свои деньги говорит..
Так что не нужно путать..

Он так говорит, потому что непонятно за что и за какие заслуги наши футболисты получают такие гонорары и обеспечение, а из этого мы ничего не извлекаем, они как проигрывали, так и проигрывают все что можно...и дело тут далеко не в тренере, уже сколько их поменяли, а толку ноль!
Он говорит так, потому что он как тренер не может реализовать своих учеников в спорте, то что он тратит свои деньги на то, что по идее должно делать государство, что бы поддерживать спорт, о своем благополучии тут естественно будешь задумываться, т.к. у всех есть дети и семьи!

§ 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Runner:
говорит так, потому что он как тренер не может реализовать своих учеников в

Давай будем честными и признаемся, что нет и не будет у нас на данный момент самородков и талантов при наших тренерах..
Как только появляется талант, он вынужден искать западных тренеров, западные площадки и западные деньги..
Наши тренеры ничему научить и никого вообще не способны..
Профайл

§ 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Runner:
потому что непонятно за что и за какие заслуги наши футболисты

А вот это то уже другая тема.
Эту тему обсуждаем мы, так как мы тут профессионально умеем это делать, но лезть к спортсмену самому спортику, к такому же кто таким образом зарабатывает себе на хлеб и считать деньги коллег, как то немного не то..
Стань чемпионом и пусть мир признает тебя, тогда и можно указать пальцем на коллег..
А так просто со стороны похоже на какую то делешку и укор в денежном вопросе..
И вот когда станешь, тогда то к тебе и прислушаются..
Профайл

Семен семеныч
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 09.03.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
досье почитай там вроде написано, сколько он выйграл и за свой счёт тренируется и сам тренером стал, а эти ногамяч с не дешевыми тренерами тренируются, может не в тренерах дело, ты про тренеров западных вспомнил, так и на западе не в -30 на улице тренеруются

Очевидность
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 09.03.18 - 18:48
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Семен семеныч:
сколько он выйграл и

Что он выиграл?
Что такое вообще чемпион РК?
Я в свое время был чемпионом по Союзу в классе 6м, по русским шашкам среди любителей например, и то до мирового уровня мне переть было и переть..
Я никак не принижаю его заслуги, мне непонятен мотив такого вопроса..
Давайте еще и хоккейные команды и детские и женскую распустим, они ведь тренируются в Горняке, ничего не достигли и тд и тп, отберем у них ледовый дворец и сделаем там тир..
Профайл

§ 112
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чемпион РК..
Ну тот же футбольный клуб чемпион РК есть какой то и что это, достижение?
Боксеров чемпионов РК великое множество, кикбоксеров, штангистов и тд..
У нас среди 5ти человек могут все пятеро стать чемпионами РК..
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Типичный бегун
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 09.03.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты досье посмотри на этого парня и сравни с победами клуба футбольного, а потом сравни, футболисты в Турции на сборах всю зиму, а он со своими ребятами на улице бегает и у них побед больше, к западным тренерам бегут потому что там условия шикарные, а Загитова так то в Москве тренировалась. Разумничился тут

§ сайлау курманов
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2636
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.03.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мой брат курманов кенжебек , ныне заслуженный тренер страны по боксу , наверное целое состояние потратил чтоб своих спортсменов возить по сборам, на соревнования , спонсоров у него нет , куда делись деньги на спорт , чего министр спорта молствует , позор этой бедной стране с богатыми понтами
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пэтриот
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 09.03.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно говоря спортом для здоровья занимаются и удовольствия ( с тех как у гомо сапиенс появилось свободное время , когда не надо собирать туши мамонтов и ягоды). Даже на ОИграх важна не победа , а участие . А то моду взяли , нажрутся мельдония - здесь им машины , квартиры. Потом их лишают медалей , но машины и квартиры они не отдают , не выгонишь и поганой метлой . Потом скандалят с тренерами кому и что
У нас физрук был - зайдешь к нему , а у него как в у Брежнева этих медалей , кубков , значков и вымпелов.
На школьников это действует .

Runner
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 10.03.18 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Давай будем честными и признаемся, что нет и не будет у нас на данный момент самородков и талантов при наших тренерах..
Как только появляется талант, он вынужден искать западных тренеров, западные площадки и западные деньги..
Наши тренеры ничему научить и никого вообще не способны..

Что-то я не заметил того момента, когда мы перешли на ТЫ это во-первых...
Во-вторых, самородков хватает, уж поверьТЕ...
В-третьих, самородки уезжают в Россию, учатся и тренируются там, потому здесь им нечего ловить, в этом прогнившем и затухшем государстве...
В-четвертых, я погляжу Вы здесь особо умный, ибо много комментариев оставляете, но только толку от этого ноль, т.к. в большом спорте особо ничего не мыслите и не собираетесь даже понять, а про свои заслуги в шашки вы можете рассказывать прохожим на улице! И пора признать, что Иван уж больше достиг, чем многие спортсмены в нашей области, которые сидят на обеспечении только потому что у них есть "волосатая" рука...призер Чемпионата мира и Чемпион РК если для вас ничего не значат, то нам не о чем более разговаривать...

Цитата:
пэтриот:
нажрутся мельдония - здесь им машины , квартиры.

вы бы почитали для начала что такое мельдоний и чем он помогает в спорте и как влияет на показатели спортсменов, а потом ахинею подобную несли! новостей насмотрелись и умничать собрались, смешно смотреть на таких!

Цитата:
пэтриот:
Даже на ОИграх важна не победа , а участие .

как по мне, так это девиз неудачников...дальше делать выводы только самому спортсмену, зачем он туда поехал...

пэтриот
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 10.03.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Runner
вы бы почитали для начала что такое мельдоний и чем он помогает в спорте и как влияет на показатели спортсменов, а потом ахинею подобную несли! новостей насмотрелись и умничать собрались, смешно смотреть на таких!

Мне без разницы что такое мельдоний , хоть средство от поноса . Но если он запрещен для приема спортсменам - не ешьте , за это лишают медалей .
Когда вас лишат медалей - смешон будете вы. Вы же уверены что ( он помогает в спорте и как влияет на показатели спортсменов )
Место на форуме занимать не хочу описывая действия мельдония на сердце ( иногда видать еще на некоторые органы в виде побочного эффекта)

§ Victor Yang
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10404
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.03.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Честно говоря спортом для здоровья занимаются и удовольствия

В профессиональном спорте сейчас цель далека от здоровья. Там главное - результат и, как следствие - деньги. А здоровье там больше губят, чем приобретают.
Профайл

пэтриот
Re: «Мы живем, как 50 лет назад...»




Отправлено: 10.03.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang
В профессиональном спорте сейчас цель далека от здоровья. Там главное - результат и, как следствие - деньги. А здоровье там больше губят, чем приобретают.

Мне лично больше нравятся 10000 просто катающихся на лыжах (или просто ходьбой) , чем один с медалью на пьедестале (за него потом надо ,,выпить и закусить,, имеется ввиду звонкая монета).
У других другая точка зрения - без проблем. У меня такая
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