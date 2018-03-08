Цитата: 112:

Давай будем честными и признаемся, что нет и не будет у нас на данный момент самородков и талантов при наших тренерах..

Как только появляется талант, он вынужден искать западных тренеров, западные площадки и западные деньги..

Наши тренеры ничему научить и никого вообще не способны..

Что-то я не заметил того момента, когда мы перешли на ТЫ это во-первых...

Во-вторых, самородков хватает, уж поверьТЕ...

В-третьих, самородки уезжают в Россию, учатся и тренируются там, потому здесь им нечего ловить, в этом прогнившем и затухшем государстве...

В-четвертых, я погляжу Вы здесь особо умный, ибо много комментариев оставляете, но только толку от этого ноль, т.к. в большом спорте особо ничего не мыслите и не собираетесь даже понять, а про свои заслуги в шашки вы можете рассказывать прохожим на улице! И пора признать, что Иван уж больше достиг, чем многие спортсмены в нашей области, которые сидят на обеспечении только потому что у них есть "волосатая" рука...призер Чемпионата мира и Чемпион РК если для вас ничего не значат, то нам не о чем более разговаривать...



Цитата: пэтриот:

нажрутся мельдония - здесь им машины , квартиры.

вы бы почитали для начала что такое мельдоний и чем он помогает в спорте и как влияет на показатели спортсменов, а потом ахинею подобную несли! новостей насмотрелись и умничать собрались, смешно смотреть на таких!



Цитата: пэтриот:

Даже на ОИграх важна не победа , а участие .

как по мне, так это девиз неудачников...дальше делать выводы только самому спортсмену, зачем он туда поехал...