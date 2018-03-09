/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 10 из 10«1...8910
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31762
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
Читать новость

Народный контроль
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нагнетайте истерику! Живите как жили,какая разница где жить в Щучинском районе или в историческом Бурабайском районе? Когда то и эти населённые пункты переименовывали так же через колено. Везде надо работать! Учите государственный язык! Не ревнуйте и разжигайте межнациональную розь! У каждого государства есть свой вектор развития.

Коми
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 11:30
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 11:34
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Не нагнетайте истерику! Живите как жили,какая разница где жить в Щучинском районе или в историческом Бурабайском районе? Когда то и эти населённые пункты переименовывали так же через колено. Везде надо работать! Учите государственный язык! Не ревнуйте и разжигайте межнациональную розь!


а чего сама истеришь, орешь как резанная?
пытают там тебя что-ли?
не хотел бы я тебя в реале услышать.
это наверное нечто. соседи поди с ума сходят.
я бы их месте милицию вызвал.

Далекий
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Языковой и национальный вопросы - жирная тема, смакуется тут каждый раз, под разными соусами, сейчас например, приправлена душистой ономастией... А враг не дремлет, изучает, делает выводы.

§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10404
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.03.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец :
оскорбляли нурлыкуном

А слово "нурлыкун" к политике никакого отношения не имеет. Это эталон подхалимства и всеобщего "всё хорошо" - не больше.
Профайл

?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
я за дружбу между народами!

Сал...овы вы оба лицемерные люди?
Цитата:
баба Вера:
то мужик, то баба.
оно короче говоря.

нет, у них это семейное: то один, то вторая строчит.
Интересно когда они работают на благо своего кск?

Местный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 11:55
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнение:
Приедут миллионы мусульман и мы сами не сможем тогда проконтролировать ярых исламистов.


Соглашусь. Вон Хазин на канале Гоблина ванговал, что недобитые игиловцы, не оставившие свою цель - создание объединяющего всех мусульман Исламского государства и уже ринувшиеся в нестабильный Афганистан, дальше последуют в Среднюю и Центральную Азию. Действительно, ужасы Второй мировой могут показаться "игрушкой". И это коснётся всех!

сергей кореец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 12:07
Комментарий удален модератором.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 12:11
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 10.03.18 - 12:23
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 10 из 10«1...8910
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 95
Пользователей: 0
Всего: 95

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх