гость Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11449







Отправлено: - 22:51 Цитата: drakon:



Приехав домой, Тольша с гордым видом преподнёс супруге телевизор. Но подарок не произвёл на неё ожидаемого Тольшей впечатления. Жена наорала на него: нафиг, мол, ей такой подарок, золото надо. Пусть девает его куда хочет и обмывать с мужем она ничего не будет!



Тольша повздыхал, взял простую бутылку водки, да пошёл к соседу печалью своей поделиться, и праздник отметить.



Новый телевизор Тольша поставил на тумбу, а красивую бутылку с коньяком водрузил на полку, что над тумбой, до лучших времён, так сказать.



Ночью, пока все спали, кошка решила навести порядок. Прошлась по своим владениям, запрыгнула на полку, и красивая бутылка в форме ружья с дорогим коньяком с грохотом приземлилась на новый телевизор.



Как же матерился Тольша, у соседей через улицу было слышно! помнишь про бутылку в виде автомата ? Честно украдено , на прострах...