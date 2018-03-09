Цитата: ТАНОМИ:

вот как выглядит Казахстан со стороны:Депутат Европарламента от Латвии

Ты сама брала у него интервью?

Или копируешь и выдергиваешь цитаты на националистическом уровне?

Своих мысле полагаю до сих пор нет?