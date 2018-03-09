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§ NG.kz
Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в Казахстан
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31759
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Имеются многочисленные факты выявления на границе и в торговых сетях Казахстана некачественной пищевой продукции, в том числе способной нанести вред здоровью наших граждан," - обратился мажилисмен с запросом к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.
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ТАНОМИ
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...




Отправлено: 09.03.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Никто не заставляет насильно,пальмовое масло-это добровольный выбор покупателя,народ голосует кошельком берет то что подешевле.


Берёт подешевле, даже не подозревая, что в составе есть пальмовое масло - производитель зачастую просто указывает " Заменитель молочного жира" (ЗМЖ) - переработанные тропические масла. Главное отличие - в ЗМЖ намного меньше трансизомеров, которыми опасны пальмоядровое и кокосовое масла, используемые в пищевой промышленности для замены натурального молочного жира (трансизомеры не перевариваются организмом и оседают на стенках кишечника и сосудов). С 2011 г. в РФ закон запрещает использовать для производства молочных продуктов тропические масла, разрешён только ЗМЖ. При этом допустимое количест­во этого заменителя - не более 50% жировой фазы.Однако, не факт, что ЗМЖ совсем не вреден. Приятное для потребителя известие: часто производителю соблюсти эти требования сложнее, чем использовать натуральное молоко, поскольку ЗМЖ - достаточно дорогой компонент. Вопрос, если в Казахстан завозятся такие масла, перерабатываются ли они в ЗМЖ или в чистом виде используются? Хотя фраза о " феноменально дешевых" продуктах уже наталкивает на ответ.

Аноним
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...




Отправлено: 09.03.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть лучше купить цианистого калия сейчас и тут, чем в ближайшей деревушке масло и гуся?

А что, в продуктовых магазинах продают цианистый калий? Продают вполне съедобные продукты, только польза от них сомнительна. Те, кто МОЖЕТ, ездят в деревню и покупают натурпродукт. Но таких - НЕ БОЛЬШИНСТВО!!! Остальные - НЕ МОГУТ, в силу разных причин. Так понятно? Или снова всё перевернёшь, "включив дурака"?

Товарищ Ын
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...




Отправлено: 09.03.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перефразируя Иосифа Виссарионыча - у каждого ввозившего пальмовое масло есть имя и фамилия.

Товарищ Ын
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...




Отправлено: 09.03.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так не- закупайте и не - покупайте,это пальмовое
масло. Кто - то насильно заставляет его вас - кушать...


А производитель не пишет на упаковке есть там пальмовое масло или нет.
Или пишет такими мелкими букофками, что без микроскопа не прочитаешь.
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