Цитата: Добринцофф:

Никто не заставляет насильно,пальмовое масло-это добровольный выбор покупателя,народ голосует кошельком берет то что подешевле.





Берёт подешевле, даже не подозревая, что в составе есть пальмовое масло - производитель зачастую просто указывает " Заменитель молочного жира" (ЗМЖ) - переработанные тропические масла. Главное отличие - в ЗМЖ намного меньше трансизомеров, которыми опасны пальмоядровое и кокосовое масла, используемые в пищевой промышленности для замены натурального молочного жира (трансизомеры не перевариваются организмом и оседают на стенках кишечника и сосудов). С 2011 г. в РФ закон запрещает использовать для производства молочных продуктов тропические масла, разрешён только ЗМЖ. При этом допустимое количест­во этого заменителя - не более 50% жировой фазы.Однако, не факт, что ЗМЖ совсем не вреден. Приятное для потребителя известие: часто производителю соблюсти эти требования сложнее, чем использовать натуральное молоко, поскольку ЗМЖ - достаточно дорогой компонент. Вопрос, если в Казахстан завозятся такие масла, перерабатываются ли они в ЗМЖ или в чистом виде используются? Хотя фраза о " феноменально дешевых" продуктах уже наталкивает на ответ.