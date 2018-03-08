Цитата: Добринцофф:

Согласен,я и не покупаю больше на Али,разница копеечная,поддержки ни какой.

Здесь взял с офиц.магазина так ещё и обновки по воздуху прилетают,а там деньги отдал и досвидули.

Цитата: Добринцофф:

3 года назад когда на Али брал,русский то же в меню был,только всё равно временами иероглифы вылазили.

Повторяю ещё раз. Все означенные вами беды присутствуют в аппаратах, предназначенных для внутреннего пользования в Китае, с так называемыми "китайскими прошивками", поэтому они ещё дешевле, чем такой же телефон с Али, но с "глобальной" прошивкой. Русский язык в "китайских" прошивках тоже есть, только в виде корявого перевода в приложениях. Прилетание обновлений "по воздуху" - это привилегия "глобальных" прошивок, не зависящая от местонахождения и принадлежности магазина. И "глобальная" прошивка при всём желании нормально не установится в аппарат, сделанный для внутрикитайского рынка. Работать будет, но не всегда, или будет работать, но коряво и не так, как хотелось бы. А разница в 10-15-20 и более тысяч уж точно не копеечная. Это накрутка местных продавцов, которые закупаются в том же Китае, только оптом.