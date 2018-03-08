/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31759
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самой покупаемой моделью смартфона в Казахстане по итогам 2017 года стал Samsung Galaxy J5. В целом в 2017 году в страну ввезли 4,5 миллиона устройств на полмиллиарда долларов. Это на 40 процентов больше, чем в 2016-м.
Читать новость

§ 112
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
флагманы

У них флагманы не на много дешевле..
Начинка то практически одна и та же..
Профайл

Гога
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 09.03.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для *народного =Это инфа по kaspi.kz а кроме этого продавца сколько других? Ты хочешь сказать что в Казахстан ввезли 293700шт? Да в Костанайский район ввезли намного больше. Аналитик диванный. Посмотри анализ заказчиков смартфонов через Алиэкспресс ------ так и давай пиши на диаграмме правильно и корректно

§ Добринцофф
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5873
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.03.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Посмотри анализ заказчиков смартфонов через Алиэкспресс

Там кто-то ещё до сих пор смарты заказывает?
Профайл

Гога
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 09.03.18 - 03:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данные в заметке некорректные

Гога
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 09.03.18 - 03:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и напишите правильно , что все диаграммы - это есть продажи через магазин Kaspi.kz. Всего фирмой было продано более 300 тысяч.А то пишите за весь Казахстан , а диаграммы - этого магазина !!!

Аноним
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 09.03.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы копья ломаете на ровном месте? "Ввезено" - это не значит, что столько же и "продано", это абсолютно разные понятия. Это данные kaspi.kz, телефоны куплены в кредит в основной своей массе, так что рассматривайте эту заметку как рекламу магазина, и не более.

Аноним
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 09.03.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Там кто-то ещё до сих пор смарты заказывает?

А чем они хуже продаваемых здесь? Качество то же, цена дешевле. Разница только во времени ожидания.

§ Добринцофф
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5873
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.03.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
А чем они хуже продаваемых здесь? Качество то же, цена дешевле. Разница только во времени ожидания.

дешевле не настолько,что бы потом перебирать прошивки пытаясь избавиться от иероглифов,а так в принципе работают,у меня 3 года проработал,пока во время очередной прошивки не превратился в кирпич.
Профайл

§ 112
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, прошивка у Сяоми редми 5 и плюс, 18го года, вроде говорили на форумах спецы, то еще занятие..
С переводом на русский..
Телефона предупреждает балишая апасность..
Профайл

0 Первый
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 09.03.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
дешевле не настолько,что бы потом перебирать прошивки пытаясь избавиться от иероглифов,а так в принципе работают,у меня 3 года проработал,пока во время очередной прошивки не превратился в кирпич.

с чем мы тебя и поздравляем :-)
Сейчас уже нет смысла их шить, когда они полностью рус-каз поддержку имеют с завода ;-)

Аноним
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 09.03.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
дешевле не настолько,что бы потом перебирать прошивки

В погоне за дешевизной не следует покупать гаджеты с прошивкой дляиспользования внутри Китая. Выбирайте аппараты с глобальной прошивкой и не будет никакого гемора. :-)

§ Добринцофф
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5873
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.03.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
В погоне за дешевизной не следует покупать гаджеты с прошивкой дляиспользования внутри Китая. Выбирайте аппараты с глобальной прошивкой и не будет никакого гемора.

Согласен,я и не покупаю больше на Али,разница копеечная,поддержки ни какой.
Здесь взял с офиц.магазина так ещё и обновки по воздуху прилетают,а там деньги отдал и досвидули.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5873
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.03.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
0 Первый:
с чем мы тебя и поздравляем
Сейчас уже нет смысла их шить, когда они полностью рус-каз поддержку имеют с завода

Сейчас уже и не заказываю,кстати 3 года назад когда на Али брал,русский то же в меню был,только всё равно временами иероглифы вылазили.
Профайл

Аноним
Re: Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны




Отправлено: 09.03.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Согласен,я и не покупаю больше на Али,разница копеечная,поддержки ни какой.
Здесь взял с офиц.магазина так ещё и обновки по воздуху прилетают,а там деньги отдал и досвидули.

Цитата:
Добринцофф:
3 года назад когда на Али брал,русский то же в меню был,только всё равно временами иероглифы вылазили.

Повторяю ещё раз. Все означенные вами беды присутствуют в аппаратах, предназначенных для внутреннего пользования в Китае, с так называемыми "китайскими прошивками", поэтому они ещё дешевле, чем такой же телефон с Али, но с "глобальной" прошивкой. Русский язык в "китайских" прошивках тоже есть, только в виде корявого перевода в приложениях. Прилетание обновлений "по воздуху" - это привилегия "глобальных" прошивок, не зависящая от местонахождения и принадлежности магазина. И "глобальная" прошивка при всём желании нормально не установится в аппарат, сделанный для внутрикитайского рынка. Работать будет, но не всегда, или будет работать, но коряво и не так, как хотелось бы. А разница в 10-15-20 и более тысяч уж точно не копеечная. Это накрутка местных продавцов, которые закупаются в том же Китае, только оптом.

§ 112
Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 00:11
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 81
Пользователей: 0
Всего: 81

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх