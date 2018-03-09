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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31759
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
речь не о названиях: вначале вытеснят русское, а потом и русских - вот к чему идё

Вы готовы при заявлении на националистическую рознь за свои слова ответить, что политика Назарбаева подразумевает потом вытеснить русских?
По моему разжигание очевидно и завтра нужно будет на эти слова найти юриста..
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Алеся
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На зло русским" - что за выражение такое??? Не надо перебирать, следуя вашей логике значит ранее давали русские названия назло казахам что ли???

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже до чего дошло, в открытую обвиняют мой народ в вытеснении русских по национальному признаку..
Сейчас вроде комментатор ответственность несет да?
Нужно думаю распространить начинающуюся националистическую рознь туда куда надо..
И чтоб другим неповадно было, наказать хотя бы одного по полной с конфискацией имущества, если таковое имеется..
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§ drakon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13502
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.03.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По моему разжигание очевидно и завтра нужно будет на эти слова найти юриста..

Марик, Доктор, с родственником - Полковником их уже с
1 марта - вычисляют.Когда уже Аресты - начнутся?... 8-)
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наташа
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич.:


Вот только обучение там на русском языке вы не получите... о чем и речь...

§ lisitsin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
lisitsin


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 14.05.15
Отправлено: 09.03.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
butthurt детектор зашкаливает уже :lol:
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор, с родственнико

Доктор сам не гражданин Казахстана и ему в некоторой степени плевать, что скажут о гражданах , какие сепаратисткие и националистические высказывания.
Мне, как в свое время и Нургельды, не плевать, что нас обвинчют в национализме и что на севере страны разворачиваются сепаратисткие настроения, нам тут жить..
И мы будем всячески давить в зародыше таких провокаторов..
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ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот как выглядит Казахстан со стороны:Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин ("Согласие") сравнил отношение русских Латвии и Казахстана к своим странам и пришел к выводу, что на него влияет языковой вопрос и доступность для представителей национальных меньшинств руководящих постов в государстве.Он пишет в Facebook:
"Замминистра (иностранных дел) Роман Юрьевич Василенко - этнический русский. Родился в Чимкенте, но родной язык русский. И я подумал: представить этнического русского в МИДе Латвии на столь высоком посту - просто невозможно. Казахи же совершенно не заморачиваются борьбой с нетитульной нацией и при всей важности сохранения казахского языка и национальной культуры, в Казахстане открыты двери для неказахов в госуправлении на любом уровне.
А это вызывает и ответную реакцию - русские Казахстана (и не только русские, но и люди многих других национальностей, в Казахстане их проживает полторы сотни народностей) - большие патриоты своей страны. Русский язык в Казахстане используется наряду с казахским в общении граждан с органами власти, хотя государственный язык страны один - казахский. Обращения к нации и большие пресс-конференции даже Президент страны Нурсултан Назарбаев для казахстанских СМИ всегда проводит на двух языках.

Всё течёт, всё меняется...

ога
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вы готовы при заявлении на националистическую рознь за свои слова ответить, что политика Назарбаева подразумевает потом вытеснить русских?
По моему разжигание очевидно и завтра нужно будет на эти слова найти юриста..


провокатор начал свою работу.
сам должен уже сидеть давно за свою деятельность,
начиная с отрубей.

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 23:09
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 23:24
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Роман:
Упростили бы выезд и оставить эту не благодарную .


Давно уже упростили. Или вы хотите чтобы паспорта российские Вам с доставкой на дом на блюдечке принесли?

неравнодушная
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Население с долей ужаса в глазах и головах пытается осмыслить происходящее, найти какое-то разумное объяснение происходящему - и не находит его. удивительно, бедный АД думает за мифический"народ" аки Сталин. тот не выключал свет до 7 часов утра а "народ" думал - вождь работает! так же и АД

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 9929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 23:39
Комментарий удален модератором.
Профайл

Товарищ Ын
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 23:49
Комментарий удален модератором.
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