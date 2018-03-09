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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.03.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
все праздники
То ли уж утро здесь ранее,
То ли уж вечер тут поздний...
Сдвинуло время спиртное....

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13502
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.03.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Сдвинуло время спиртное....

Ты только Землю, с Орбиты - не сдвинь... :-o
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.03.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
петухи уже поют.
стихами что-то. вот.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.03.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Приехав домой, Тольша с гордым видом преподнёс супруге телевизор. Но подарок не произвёл на неё ожидаемого Тольшей впечатления. Жена наорала на него: нафиг, мол, ей такой подарок, золото надо. Пусть девает его куда хочет и обмывать с мужем она ничего не будет!

Тольша повздыхал, взял простую бутылку водки, да пошёл к соседу печалью своей поделиться, и праздник отметить.

Новый телевизор Тольша поставил на тумбу, а красивую бутылку с коньяком водрузил на полку, что над тумбой, до лучших времён, так сказать.

Ночью, пока все спали, кошка решила навести порядок. Прошлась по своим владениям, запрыгнула на полку, и красивая бутылка в форме ружья с дорогим коньяком с грохотом приземлилась на новый телевизор.

Как же матерился Тольша, у соседей через улицу было слышно! помнишь про бутылку в виде автомата ? :lol: Честно украдено , на прострах... :-o

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.03.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты только Землю, с Орбиты - не сдвинь..


Виктор , это не. я только приехал сейчас. меня неделю дома не было.
это твой гость смотрю тут цирк устроил. и во флуде тоже.
неймется ему. козюлькиным или собакиным быть не хочет.
одел мой халат, и чешет от моего имени.
я такую хрень не пишу, сам знаешь.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13502
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.03.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Виктор , это не. я только приехал сейчас. меня неделю дома не было.

Алекс,я понял с Пеавого коммента, Просто - пусть люди
со мной Поговорят,чем с Белочками... :lol: :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13502
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.03.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
! помнишь про бутылку в виде автомата ?

Спасибо,что напомнил,завтра - куплю... :lol: :oops:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.03.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Спасибо

Не за что ! Читаю , тут веселие полным ходом !

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.03.18 - 00:19
Комментарий проходит проверку.

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.03.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
тут веселие полным ходом

Да чего весёлого то, завтра опять буду смотреть как дождь придёт, потом как уйдёт. Главное чтобы ничего нее забыл :lol:
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Страница 764 из 764«1...762763764
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