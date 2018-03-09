ТАНОМИ Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия #97







Отправлено: - 23:03 А вот как выглядит Казахстан со стороны:Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин ("Согласие") сравнил отношение русских Латвии и Казахстана к своим странам и пришел к выводу, что на него влияет языковой вопрос и доступность для представителей национальных меньшинств руководящих постов в государстве.Он пишет в Facebook:

"Замминистра (иностранных дел) Роман Юрьевич Василенко - этнический русский. Родился в Чимкенте, но родной язык русский. И я подумал: представить этнического русского в МИДе Латвии на столь высоком посту - просто невозможно. Казахи же совершенно не заморачиваются борьбой с нетитульной нацией и при всей важности сохранения казахского языка и национальной культуры, в Казахстане открыты двери для неказахов в госуправлении на любом уровне.

А это вызывает и ответную реакцию - русские Казахстана (и не только русские, но и люди многих других национальностей, в Казахстане их проживает полторы сотни народностей) - большие патриоты своей страны. Русский язык в Казахстане используется наряду с казахским в общении граждан с органами власти, хотя государственный язык страны один - казахский. Обращения к нации и большие пресс-конференции даже Президент страны Нурсултан Назарбаев для казахстанских СМИ всегда проводит на двух языках.



Всё течёт, всё меняется...