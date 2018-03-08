Гога Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в... #31







Отправлено: - 03:35 Такое ощущение , что когда есть какие то цифры , то получаются какие то нескладушки - что про парк , что про телефоны ! Редактор - ну будьте внимательнее !!