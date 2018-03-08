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§ NG.kz
Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в доверительное управление
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31755
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желающие приобрести ГКП «Костанайский городской парк культуры и отдыха» в доверительное управление должны внести гарантийный взнос в размере 5 200 944 тенге - 30% от балансовой стоимости. Торги назначены на 13 марта.
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Гога
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 09.03.18 - 03:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДЛЯ ВОЛДЕМАРА -Стоимость нового колеса - 110 млн тенге

Гога
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 09.03.18 - 03:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощущение , что когда есть какие то цифры , то получаются какие то нескладушки - что про парк , что про телефоны ! Редактор - ну будьте внимательнее !!

Данияр
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 09.03.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы читать умеете?
Продают не парк а должность управленца
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