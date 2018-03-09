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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31755
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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Кайрат
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 09:30
Комментарий удален модератором.

Шамши
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 09:32
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 09:52
Комментарий удален модератором.

§ Vradon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 09.03.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К сожалению, желание жить советским прошлым еще очень велико и такая тенденция, как раз и поддерживается автором статьи. Это даже понятно. Но надо понимать, что рано или поздно будут желание вернуться к своим корням и истокам. Никто не отрицает заслуг переселенцев, но Казахстан очень долго был в условиях, когда история была общая и сейчас есть шанс к ней вернуться. Это примерно, так если бы какой нибудь народ жил в Испании и попытался сохранить свою идентичность. Неужели бы, тогда, когда исторические составляющие поменялись, не было бы желание вернуться к своим корням. А с Украиной и сравнивать здесь нельзя. По одной простой причине, слишком многое сделано в Казахстане для сохранения национального единства. И начинать эти разговоры на этой почве означает уводить ее из под ног.
Профайл

шолом вам
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть народная мудрость -
когда коту нечего делать ,он яй*а лижет
Видать и у нас уже все дела переделали
Осталось только ономастизмом заниматься

Маке Саке.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да о чём Вы пишете?Нету здесь ни какой политики,просто идёт отмывание денег,страна коррумпированная властью, уничтожено всё за года независимости,продано всё,о том что нет угля и нет бензина все знают,пока переименуют всё появятся несколько миллиардеров в известной семейке.Что творится.дорог нету,своя нефть бензина не хватает,свой уголь угля не хватает,везде враньё,дутые цифры,приписки,коррупция,надоело всё.

сергей кореец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сотрясает воздух. :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x ничиго не изменеться

Хохол
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Или замахнитесь на Карла Маркса, отца теории коммунизма, имя которого носит ТОО в Озерном.

Чёт я не понял , при чём здесь названия ТОО ? Государство по мнению товарища Денисова уже и всякие ТОО , АО и ИП требует переименовать ?
Цитата:
Меня одно смущает. Неужели у ономастов такая короткая память и пример Украины их ничему не учит?

А меня смещает другое , непонимание на примере Украины , кому там стало хуже . Товарищ Денисов наверное не в курсе что русскоязычным в том же Харькове и Львове живётся лучше чем в ДНРах и ЛНРах . Которые своим самоопределением погрузили себя в войну и нищету , разогнали большую часть населения и завели в себя в тупик по отношению к своему будущему . Вот что должен бояться товарищ Денисов . А для советских названий есть огромная Россия . Почему в пример не ставить ту же Прибалтику ? В которой вытравили всё советское и из которой при этом не выгонишь таких как товарищ Денисов , ностальгирующих по советскому прошлому .

Юг области
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:28
Комментарий удален модератором.

Карамерген
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:28
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:37
Комментарий удален модератором.

кустанаец
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:44
Комментарий удален модератором.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 09.03.18 - 10:59
Комментарий проходит проверку.
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