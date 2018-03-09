Цитата: Или замахнитесь на Карла Маркса, отца теории коммунизма, имя которого носит ТОО в Озерном.

Чёт я не понял , при чём здесь названия ТОО ? Государство по мнению товарища Денисова уже и всякие ТОО , АО и ИП требует переименовать ?

Цитата: Меня одно смущает. Неужели у ономастов такая короткая память и пример Украины их ничему не учит?

А меня смещает другое , непонимание на примере Украины , кому там стало хуже . Товарищ Денисов наверное не в курсе что русскоязычным в том же Харькове и Львове живётся лучше чем в ДНРах и ЛНРах . Которые своим самоопределением погрузили себя в войну и нищету , разогнали большую часть населения и завели в себя в тупик по отношению к своему будущему . Вот что должен бояться товарищ Денисов . А для советских названий есть огромная Россия . Почему в пример не ставить ту же Прибалтику ? В которой вытравили всё советское и из которой при этом не выгонишь таких как товарищ Денисов , ностальгирующих по советскому прошлому .