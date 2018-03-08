Цитата: ТАНОМИ:

А вот когда закончат её дотировать, когда окончательно загнутся её порты (

Чёт резко вспомнил риторику тех кто считает что маск фигню делает... ))))

А вот когда их ракета полетит тогда и поговорим...

А вот когда когда ступень вернут тогда и поговорим...

А вот когда груз к марсу отправят тогда и поговорим...

Ну там 40 пунктов и все давно уже спейс-иксом сделаны, а Фомы все не унимаются и далдонят "а вот когда ... тогда и поговорим" ))))))))))))))))))))