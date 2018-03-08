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§ NG.kz
Подлинный вкус рижского хлеба
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31755
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Древняя - девятый век разменяла - Рига в конце февраля испытывала гостей аномальными холодами. Из Казахстана я улетала ночью при минус 13, а утро в латышской столице обрадовало ядреными минус 23. Градус, приправленный влажностью Даугавы, казалось, душу вымораживал. Но как только на улице Элизабетес, неподалеку от своего отеля, в сером свете я разглядела огромные лица, глядящие вниз с 15-метровой высоты, поняла: в Риге для меня любая погода будет прекрасной.
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Бывалый
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 09.03.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Остальные будут выезжать только в том случае, когда их жизням будет угроза

То есть их оттуда хрен Вы гриль?
Мда...
Фигово живут, видимо ))))

Бывалый
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 09.03.18 - 01:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
почему не в тем

Каким местом тебе вопрос овсе Латвии, столица которой в теме описана, не относится к теме?
Тем местом что у тебя аргументов кроме "сам дурак" нету?
Ну так учись аргументировать своим умом а не гуглением

Бывалый
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 09.03.18 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Известную скульптуру пи... щей свободной латышки не видели?

А ещё у них негров линчуют.
Свобода самовыражения - классно шокирует совков ))))

Бывалый
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 09.03.18 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
За сим откланиваюсь

Все что-либо?
Чота савсем с аргументацией у совкоголовых трудности..
А ещё говорят что они самое лучше в мире образование получили...
Лошки типичные...

Бывалый
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 09.03.18 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
А вот когда закончат её дотировать, когда окончательно загнутся её порты (

Чёт резко вспомнил риторику тех кто считает что маск фигню делает... ))))
А вот когда их ракета полетит тогда и поговорим...
А вот когда когда ступень вернут тогда и поговорим...
А вот когда груз к марсу отправят тогда и поговорим...
Ну там 40 пунктов и все давно уже спейс-иксом сделаны, а Фомы все не унимаются и далдонят "а вот когда ... тогда и поговорим" ))))))))))))))))))))

Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 09.03.18 - 07:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
У нас капитализм.

А в Латвии что?
Цитата:
Бывалый :
А Латвия что - не Прибалтика?

Ты хоть сам понял, к чему задал этот вопрос?
:lol: Цитата:
Бывалый :
Правда глаза колет а аргументов для опревержения нет?

Аргументов я тут как раз привел кучу, но ты их типо не видел.
От этого тебе видимо и печально. :lol:
Опровергнуть не можешь, стороной обходишь и именно сам орешь тут, как торгаш на базаре.

Директор Пляжа
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 09.03.18 - 07:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
кроме "сам дурак"

Ну это именно твои аргументы, которые ты используешь постоянно, когда по сути вопроса, не можешь ответить.
Что в остальных постах твоих явно видно.
Истеришь, нервничаешь, ругаешься.
:lol:

Kairat stayer
Re: Подлинный вкус рижского хлеба




Отправлено: 09.03.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
А есть ещё список ОЭСР - 50 стран: Латвия -36, Россия-38,Казахстан- в 50-ку не входит. Странно, что Вы выбрали англосаксов, поставивших Россию на 101 место.


Так, за основу британцы берут сведения, признанных всем цивилизованным миром международных организации, раньше верил Росстату, оказывается они тоже манипулируют данными, недавно их экономисты разоблачили.

facebook.com/OpenEconomyMedia/videos/2014064792209885/
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