/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31755
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мексике актер Рохелио Герра, сыгравший Луиса Альберто Сальватьерро в знаменитом телесериале «Богатые тоже плачут». Об этом сообщили в Национальной ассоциации исполнителей Мексики. Герра ушел из жизни из-за остановки дыхания.
Читать новость

§ 112
Re: Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.
112


(Пользователи)
Сообщений: 9886
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню плмню..
Когда начали разваливать СССР, в перерывах все бежали и смотрели на 30ти летнюю Марьяну или как там, Веронику Кастро и жалели богатых..
Ведь мы все были бедными, а богатые ведь тоже люди..
Сам всплакнул пару рас..
Профайл

Лана
Re: Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.




Отправлено: 08.03.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умер ещё в 28 феврале 2018 г. (81 год)? Что- то долго весть шла

§ Серый волк
Re: Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9470
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лана:
Умер ещё в 28 феврале 2018 г. (81 год)? Что- то долго весть шла

Те, кто много смотрит телевизор уже давно умерли, только они об этом ещё не знают!
А тех, кто смотрел все эти глупые сериалы, реанимировать было уже тогда поздно.
:lol:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10400
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.03.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А тех, кто смотрел все эти глупые сериалы, реанимировать было уже тогда поздно.

Не знаю ни одного человека, который не смотрел первые сериалы.
Профайл

§ Серый волк
Re: Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9470
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет повести тоскливее на свете,
Чем пациенты телекладбищ в интернете!
:lol: Цитата:
Victor Yang:
Не знаю ни одного человека, который не смотрел первые сериалы.

А вы в зеркале отражаетесь? ;-)
Профайл

Народный контроль
Re: Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.




Отправлено: 08.03.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лана:
Умер ещё в 28 феврале 2018 г. (81 год)? Что- то долго весть шла

А ты попробуй на перекладных из Мексики и до Костаная.

валентина
Re: Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.




Отправлено: 09.03.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В Мексике актер Рохелио Герра, сыгравший Луиса Альберто Сальватьерро в знаменитом телесериале «Богатые тоже плачут»." Где в этом предложении сказуемое?

§ Victor Yang
Re: Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10400
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.03.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А вы в зеркале отражаетесь?

Нет конечно. Ещё не переношу запаха чеснока.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 0
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх