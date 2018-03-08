Цитата: Лана:

Умер ещё в 28 феврале 2018 г. (81 год)? Что- то долго весть шла

Те, кто много смотрит телевизор уже давно умерли, только они об этом ещё не знают!

А тех, кто смотрел все эти глупые сериалы, реанимировать было уже тогда поздно.

