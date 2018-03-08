Цитата: Народный контроль:

Полная чушь! Деньги на жильё перечисляют безналом на банковский счёт сироты.Затем могут перечислить на банковский счёт продавца жилья

Что, в акимате уже всех обелила, на полицию переключилась?

Парень там что-то вещал похожее на слова "закинуть на карту обещал".

В любом случае нужно проверять. Очень похоже, что полицай рыская по посёлку в поисках доп доходов натолкнулся на сироту-буратину и выступил в роли обнальщика и пообещал перевести, но потом ̶к̶и̶н̶у̶л̶ ̶с̶о̶в̶с̶е̶м̶ (забыл оформить продажу своих кушмурунских хором на детдомовского). Если это так, то надо ему момочь физически сделать выбор, либо в колонию по соседству лет на 15 за "ОПГ полиция" либо он просто дом свой не успел оформить на детдомовского как обещал и очень спешит это сделать!



Что-то помнится в той местности пару лет назад (в газете было) уже всплывала грязная история с мошенничеством и руинами дома. Не то соседний посёлок Тобол, не то где-то рядом. Может напомнит кто?

Цитата: Народный контроль:

На этот счёт есть постановления. Просто водитель не знает к какой среде вырос сирота,что они прошли такую высшую школу выживания что вам и не снилось

Что уже проверяли? Облапошить детей хотели и не получилось?



С Восьмым марта вас и всех ваших подзащитных!

Фото из Златоуста вам.

Специально отыскал. ещё на пленку снято лет 15 назад.





[Исправлено: Серый волк, 08.03.2018 - 12:34]