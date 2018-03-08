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≡ Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ему про свою беду.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ему про свою беду.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31752
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Подвёз парня с Аулиеколя до Кушмуруна, совсем промёрз от xолода видать. Рассказал свою беду, говорит вырос в интернате для сирот, что у него отобрали деньги, которые государство дало для приобретения жилья. Вот такая, вот беда.
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§ Серый волк
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забрасывайте ссылку в республиканскую прокуратуру.
Не удивлюсь, если все рассказанное окажется правдой и подобных случаев не один.

Чем вообще бессовестные депутаты занимаются?
Где адекватно прописанные законы, не делающих из детей интерната безграмотных социальных инвалидов и не делающие их мишенями мошенников?
Профайл

§ Серый волк
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и ещё как кажется бандюганы в погонах сейчас очень усиленно будут искать этого парня.
У него есть все шансы исчезнуть бесследно вслед за деньгами.
Именно по этой причине нужно максимально репост и поднимать повыше.
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Директор Пляжа
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...




Отправлено: 08.03.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Уже на Тенгри появилось.

* 112
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две одинаковые темы сразу выходят..
И так постоянно..
Одна от народишка, другая от начальства..
И не знаешь где лучше и профессиональней комментировать, боишься обидеть и тех и тех..
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Народный контроль
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...




Отправлено: 08.03.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полная чушь! Деньги на жильё перечисляют безналом на банковский счёт сироты.Затем могут перечислить на банковский счёт продавца жилья! Нал НИКОГДА в руки сироте не попадёт! На этот счёт есть постановления. Просто водитель не знает к какой среде вырос сирота,что они прошли такую высшую школу выживания что вам и не снилось. Цитата:
Серый волк:
Да, и ещё как кажется бандюганы в погонах сейчас очень усиленно будут искать этого парня.

Прямо тебе с Москвы всё видно , или ты всех судишь с опыта своих властей , для которых ПРОДАЖНОСТЬ человека является мерилом и нормой.

§ 07Litra
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9384
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.03.18 - 14:02
Комментарий удален модератором.
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§ 07Litra
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9384
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.03.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Две одинаковые темы сразу выходят..

...одна от ОБЛИКА,др. от ЖУМАБАЯ... :-x Цитата:
Серый волк:
Не удивлюсь, если все рассказанное окажется правдой и подобных случаев не один.

....помниш,как ЛАВРОВ лоханулся с "изнасилованойвГермании13летнейгражданкойРоссии" ? помниш как ОН сиденье себе рвал негодуя... кабы и тута чево не вышло...
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§ 07Litra
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9384
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.03.18 - 14:32
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Деньги на жильё перечисляют безналом на банковский счёт

А вот это более чем верно..
Что то тут не так..
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§ Серый волк
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Полная чушь! Деньги на жильё перечисляют безналом на банковский счёт сироты.Затем могут перечислить на банковский счёт продавца жилья

Что, в акимате уже всех обелила, на полицию переключилась?
Парень там что-то вещал похожее на слова "закинуть на карту обещал".
В любом случае нужно проверять. Очень похоже, что полицай рыская по посёлку в поисках доп доходов натолкнулся на сироту-буратину и выступил в роли обнальщика и пообещал перевести, но потом ̶к̶и̶н̶у̶л̶ ̶с̶о̶в̶с̶е̶м̶ (забыл оформить продажу своих кушмурунских хором на детдомовского). Если это так, то надо ему момочь физически сделать выбор, либо в колонию по соседству лет на 15 за "ОПГ полиция" либо он просто дом свой не успел оформить на детдомовского как обещал и очень спешит это сделать! :-)

Что-то помнится в той местности пару лет назад (в газете было) уже всплывала грязная история с мошенничеством и руинами дома. Не то соседний посёлок Тобол, не то где-то рядом. Может напомнит кто?
Цитата:
Народный контроль:
На этот счёт есть постановления. Просто водитель не знает к какой среде вырос сирота,что они прошли такую высшую школу выживания что вам и не снилось

Что уже проверяли? Облапошить детей хотели и не получилось?

С Восьмым марта вас и всех ваших подзащитных!
Фото из Златоуста вам. :-)
Специально отыскал. ещё на пленку снято лет 15 назад.


[Исправлено: Серый волк, 08.03.2018 - 12:34]
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§ Серый волк
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сироте-буратино кстати угрожает сейчас нехилая опасность.
Из него целая свора гопников полицаев-котов-Базилио и лис их наркоторговой пресслужбы могут балалайку сделать, или не заморачиваясь в камине спалить бесследно.
Карабасы наверное очень недовольны и Дуримары из Ленниских путей услужливо пиявок и лапшу на уши пастве убогих бюджетников вешать будут.
Это пока очень далеко от Золотого ключика от Кушмурунской квартиры.


Интересно, ещё может быть кто надоумил буратино вложить свои детдомовские золотые в кушмурунское поле чудес.

[Исправлено: Серый волк, 08.03.2018 - 12:46]
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Бывалый
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...




Отправлено: 08.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Где адекватно прописанные законы, не делающих из детей интерната безграмотных социальных инвалидов и не делающие их мишенями мошенников?

У вас в новосибе мэрия продала в пользу своего кармана 1500 квартир предназначавшихся сиротам.
Чо там - вернули-то хоть квартирки?
Аааа... там их даже не осудили толком...
Рассия, чо...
Чо ты не пишешь про это, а?
Боишь там у себя пукнуть? В окошко выглядываешь не за тобой ли пативэн приехал в очередной раз?

* 112
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше когда малолеток девчат брал на трассах, довезти их, они вот точно такую же хрень рассказывали.
Да, там много что совпадает конечно, но и вранья много, нужно просто сжалиться над ними и тд и тп..
Парень скорее всего тоже там чего то не такой..
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Народный контроль
Re: Водитель подобрал парня около Аулиеколя , а тот рассказал ...




Отправлено: 08.03.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Парень скорее всего тоже там чего то не такой..

В детдоме они все по этой теме продвинутые, сказывается среда обитания.
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