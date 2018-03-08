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§ NG.kz
ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31752
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.03.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Когда я приехал в Кушмурун, то хотел купить себе дом, но не получилось. Помешал начальник полиции. Он отобрал у меня миллион семьсот или миллион восемьсот и в данный момент не отдает... ", - рассказал парень.
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* Кушмурунец23
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
Кушмурунец23


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Сообщений: 155
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.03.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот парень обращался еще в прошлом году, повстречался на трассе и рассказал подобную историю. Я хотел помочь ему и попросил его зайти, чтобы записать видео с его слов. Но он так и не появился. Потом появлялись в некоторых соц. сетях его обращения о помощи. Там же публиковались фото полицейского. Им утверждалось что несколько полицейских выманили у него "детдомовские деньги". Деньги, как я понял, были у него на карточке. Через некоторое время в соц. сетях появились предупреждения, что в Кушмуруне появился парнишка, который пристает к малолеткам... Вот такая вот история. Сегодня пытался у жителей Кушмуруна выяснить об адекватности этого парня, пока все кого спрашивал, отзываются о нем положительно. Как то становиться не по себе, время идет а он продолжает открыто обвинять этих полицейских. Вот такая вот пока информация...
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§ Серый волк
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть если я приеду в Кушмурук покупать дом, меня ласково встиетит у дороги начальник полиции и вытащит у меня денег?
Это там в Кушмуруне традиция такая?

Марик, лучше не надо пробовать! Ты нам дорог!
А в прокуратуре есть специально обученные люди, чтоб проверять подобные заявления.Цитата:
Кушмурунец23:
Потом появлялись в некоторых соц. сетях его обращения о помощи. Там же публиковались фото полицейского. Им утверждалось что несколько полицейских выманили у него "детдомовские деньги"

Соцсети в студию! Цитата:
Кушмурунец23:
Через некоторое время в соц. сетях появились предупреждения, что в Кушмуруне появился парнишка, который пристает к малолеткам...
А вы не дружбан полицейских случаем? А то посёлок настолько маленький, что там на одном конце тихой ночью чихнут, на другом будьте здоровы смогут ответить.
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§ Серый волк
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9467
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел профиль Кушмурунца. Он точно не дружбан полицейских.
Здесь можно убедиться совершенно дикая история в Кушмуруне
И подобные дикие истории кстати в этом небольшом поселке не впервые.
Как-то многовато он звучит в прессе и все более в жутком виде.

Думаю прокурорским нужно очень постараться опередить полицаев и раскопать всё добросовестно до корней.
Было это, или придумано парнем. Но придумывать такое, это более чем с огнем играть.

А вот вопрос назревает следующий.
А есть ли списки получивших жильё интернатских?
Должен же быть строгий учет?
Какова их судьба?
И сколько из них остались живы и с жильём?
Ну и понятное дело, что полицаям в руки эти списки лучше не давать, чтоб не обнаруживать их с ломом где не надо.
А то не каждый детдомовский имеет возможности поднять шум, как богатый буратино-фотограф, к которому вломились с ломом блюстители порядка.
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* Кушмурунец23
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.03.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Посмотрел профиль Кушмурунца. Он точно не дружбан полицейских.

Нет, я не дружбан ни полицейским, ни акиматовским (особенно я не дружбан акимам Аулиекольского района и особенно я даже "очень очень не дружбан" одному из замов акима Аулиекольского района курирующего Кушмурун) Особенно я "не дружбан" когда не дал переименовывать нашу улицу Степная в Кушмуруне в начале февраля. Там очень прикольная история получилась ))) А вообще я веду сайт кушмурунский и он явно не дружбанский для "некоторых" ) Не ratel конечно, но тоже временами "веселый"
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безумец
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если его вовремя не найдут,то снег ,когда растает тогда и тело найдут,попал парень со своей исповедью,еще и крайним окажется тот кто снял его на видео,,таким ,когда помогаешь чем нибудь ,то тот может оказаться крайним,,на западе страны такой же обездоленный против служивых свидетельствовал ,потом неизвестные довели избиением до больничной койки,где тот там и скончался,,уже лет 8 прошло,,все кто его знал ,говорили ,что парень умный и дерзкий,,

АфроАмереканец
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 19:06
Комментарий удален модератором.

АфроАмереканец
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это там в Кушмуруне традиция такая?
ну да...Русский старый обычай...встречать гостей...хлеб..соль..тоси-боси...анау-манау...вот только встречает хлебом-солью прибывший...в "гости" ;-) ну как раз, как получилось в данной ситуации... ;-) :-x ( модер, пропусти..да??? что здесь такого??? ) 8-)

шанхай уральская
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 90х работал в СМП731 и часто приходилось быть в командировке в Кушмуруне дом мы там строили пятиэтажный,дом здали заселили наши коллеги получили квартиры.Один мой хорошо знакомый продал квартиру и уехал в Калининград.Кушмурунец23 должен его знать его там так сказать каждая собака знала да и сейчас помнит.Я ездил к нему в Калининград спрашиваю на родину есть желание поехать проведать,так он выразился нелицеприятно больше я не стал вспоминать Кушмурун.Так от как я приехал туда он сказал тут организованная ментовская мафия в ментовке работают все родственники.За руль с бодуна или пьяным не взумай садиться поймают будешь отрабатывать.Так выезжаю утром с гаража у меня на переезде возле депо контроль каждое утро.В то время что в Кушмуруне что в Семиозёрке менты беспредельные были.Через Семиозёрку едишь на КП обязательно времянку выпишут если не заплатишь или на крайний случай хоть салярки дай.Эти попрашайки до такой степени дастали что приходилось с Амана до Кушмуруна по степям ездить.

* 112
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9879
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
Через Семиозёрку едишь на КП обязательно времянку выпишут если не заплатишь или н

Ну не было на кп Семиозерки такого..
Кончайте выдумывать и тем более даже докучаевским, самым злым никто не платил.
Они работали на план и как правило штрафы не доходили до городских и их не платили в то время..
Кончайте сочинять, я с тех степей то и знаю..
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§ сайлау курманов
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2632
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.03.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все возможно , вот только парень играет с огнем , полицай запросто мог занять у него денег ,и не вернуть, я таких истории расскажу множество , помнится приехал прокурорский работник и так между делом попросил в долг двести баксов , мол жена едет отдыхать к туркам и так и пропал с деньгами , звать его талгат абдильманов
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Народный контроль
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
все возможно , вот только парень играет с огнем , полицай запросто мог занять у него денег ,и не вернуть, я таких истории расскажу множество ,

Да не верьте этим фейковым новостям. После нескольких аналогичных истории было принято постановление сиротам деньги на приобретение жилья только безналом с участием куратора с отдела попечительства.

* Кушмурунец23
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.03.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
В 90х работал в СМП731 и часто приходилось быть в командировке в Кушмуруне дом мы там строили пятиэтажный,дом

Нет уже того дома! Разобрали одну пятиэтажку и 3-х этажное общежитие кирпичное. Там много семейных молодых специалистов жило: врачи, учителя, инженера... Все разобрали и продали. А последняя 10-ка (пятиэтажное новое здание) как при Сталинграде осталась... самая крайняя к степи, в северной стороне где когда то Чокан Валиханов жил и учился по молодости. Так и стоит последние 20 лет. Недалеко капитальное здание, бывший советский детский садик двух этажное здание. Скоро тоже развалят...
У нас был поселок городского типа под 30 000 жителей и перспективы города, так как железнодорожная станция, пару ж.д. заводов и разработки угля.
Так вот сейчас осталось менее 9 000 жителей из них под 1 500 пенсионеров, когда пытались переименовать улицу Степную в доме культуры смогли собрать менее 60 человек.
Зато такие "перспективы развития" поселка "купили" у астанинских проектировщиков:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=xciHkhDMJ6I&t=23s[/video]
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* Кушмурунец23
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...
Кушмурунец23


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Сообщений: 155
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.03.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
а не верьте этим фейковым новостям. После нескольких аналогичных истории было принято постановление сиротам деньги на приобретение жилья только безналом с участием куратора с отдела попечительства.

Пацан вообще то реальный, не выдуманный. Адекватен. Уже больше года обращается, как может, за помощью. Думаю, что проверить выдавались ли ему деньги на жилье не проблема.
А если выдавались, то проследить куда они делись тоже не очень сложно. Парень не пьющий
Доказать что виновны наши полицейские будет, наверно, очень сложно, но если говорить "по понятиям" то согласитесь что очень стремно у сироты деньги отбирать?
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Гость
Re: ДВД Костанайской области проводит расследование по...




Отправлено: 08.03.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то выше писал, что деньги сироты не могут снять- это полная чушь. Они могут снять наличными. Даже частями снимали.
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