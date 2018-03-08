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112:
То есть если я приеду в Кушмурук покупать дом, меня ласково встиетит у дороги начальник полиции и вытащит у меня денег?
Это там в Кушмуруне традиция такая?
Марик, лучше не надо пробовать! Ты нам дорог!
А в прокуратуре есть специально обученные люди, чтоб проверять подобные заявления.Цитата:
Кушмурунец23:
Потом появлялись в некоторых соц. сетях его обращения о помощи. Там же публиковались фото полицейского. Им утверждалось что несколько полицейских выманили у него "детдомовские деньги"
Соцсети в студию! Цитата:
Кушмурунец23: А вы не дружбан полицейских случаем? А то посёлок настолько маленький, что там на одном конце тихой ночью чихнут, на другом будьте здоровы смогут ответить.
Через некоторое время в соц. сетях появились предупреждения, что в Кушмуруне появился парнишка, который пристает к малолеткам...