112:

То есть если я приеду в Кушмурук покупать дом, меня ласково встиетит у дороги начальник полиции и вытащит у меня денег?

Это там в Кушмуруне традиция такая?

Кушмурунец23:

Потом появлялись в некоторых соц. сетях его обращения о помощи. Там же публиковались фото полицейского. Им утверждалось что несколько полицейских выманили у него "детдомовские деньги"

Кушмурунец23:

Через некоторое время в соц. сетях появились предупреждения, что в Кушмуруне появился парнишка, который пристает к малолеткам...